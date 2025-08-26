Convivenza e riconciliazione: se ne parla in un incontro in piazza

Arcidosso (Grosseto). Ad Arcidosso, in mezzo al rumore delle guerre, si troveranno a dialogare un vescovo cattolico, un imam musulmano, un maestro di uno dei più antichi e preziosi insegnamenti tibetani e una studiosa della storia giurisdavidica, a contrastare con la forza della testimonianza la violenza che separa.

Il paese amiatino dimostra, ancora una volta, la volontà di seguire la propria vocazione ed essere la voce dei “più umili e più piccoli”. Arcidosso un paese laboratorio: comunità dove le differenze non solo possono coesistere, ma possono generare reciproca conoscenza e arricchimento.

Convivenza e riconciliazione, dunque, rappresentano una ben precisa volontà di essere insieme sorgenti di giustizia e sentieri necessari per la ricomposizione di ogni conflitto.

L’incontro è in programma venerdì 29 agosto, alle 18.00, in piazza della Riconciliazione, ad Arcidosso.

Il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, ha chiamato il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, Yeshi Namkhai, guida della comunità dzogchen di Merigar, Izzedin Elzir, Imam di Firenze, Anna Scattigno, presidente del Centro Studi David Lazzaretti, in una piazza che nel nome contiene una scelta: riconciliazione. Sarà regista sul palco Renato Rossi, diacono dell’Arcidiocesi di Siena e responsabile diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.

“Il giorno dell’inaugurazione della piazza (nella foto, ndr), lo scorso anno, ci prendemmo l’impegno con il cardinale Lojudice di creare un appuntamento fisso annuale sui temi della riconciliazione – spiega il sindaco Jacopo Marini -, a distanza di un anno abbiamo organizzato questa iniziativa”.