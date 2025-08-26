Concerto di Lucio Corsi: ecco le modifiche al traffico e i divieti sulla vendita di alcolici

Porto Ercole (Grosseto). Due nuove ordinanze emanate oggi integrano e modificano alcune disposizioni in vigore in occasione del concerto di Lucio Corsi e Tommaso Ottomano a Porto Ercole mercoledì 27 agosto.

Viabilità

“Ztl porto“: l’accesso posto in via Fosso delle Buche, a partire dalle 16 e sino alla conclusione del concerto e del deflusso dei pedoni, sarà interdetto al traffico veicolare per tutti i veicoli sia in entrata che in uscita, compresi quelli autorizzati al varco.

“Ztl centro storico”: l’accesso posto in via Principe Amedeo/Piazza Santa Barbara, a partire dalle 16 e sino alla conclusione del concerto e del deflusso dei pedoni, sarà interdetto al traffico veicolare per tutti i veicoli sia in entrata che in uscita, compresi quelli autorizzati al varco. Tale interdizione al traffico veicolare perdurerà sino al deflusso del pubblico dalla zona portuale (lungomare Andrea Doria e lungomare Marinai d’Italia) e da piazza Santa Barbara; dopo l’abbandono dell’area da parte dei partecipanti sarà ripristinata la disciplina delle suddette Ztl secondo le disposizioni vigenti.

Ztl paese: attivazione dalle 18 con probabile possibilità di anticipazione della chiusura per i veicoli non autorizzati, se verranno riscontrate criticità sulla viabilità, con deviazione traffico veicolare verso i parcheggi.

Inoltre, la Polizia locale, qualora l’afflusso delle persone nella zona portuale dovesse essere di considerevole entità, potrà anticipare in qualsiasi momento l’interdizione al traffico veicolare in entrata ed in uscita dalla zona portuale

Vendita di bevande alcoliche in vetro e lattine

Nel centro urbano, dalle 8 alle 24, è fatto divieto ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ed a qualunque altro esercizio in cui si somministri o si venda per asporto, di vendere in bottiglie di vetro, lattine bevande di qualsiasi genere.

Dalle 15.30 alle 24 è fatto inoltre divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche ed alcoliche, compresa la birra, da tale divieto sono escluse le somministrazioni all’interno e nelle pertinenze degli esercizi pubblici per l’esclusivo consumo sul posto.

E’ infine vietato il possesso e l’introduzione di bottiglie di vetro, lattine e bottiglie in plastica dotate di tappo, nell’area interessata dall’evento, nei luoghi che affacciano sul lungomare Marinai d’Italia, ovvero nel tratto di banchina dove si svolge il concerto, e precisamente: lungomare Andrea Doria, banchina Marinai d’Italia, piazza Ricasoli, via Principe Amedeo, piazza Santa Barbara.