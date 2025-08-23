Home AttualitàInsieme in Rosa: estratti i biglietti vincenti della lotteria
Insieme in Rosa: estratti i biglietti vincenti della lotteria

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La lotteria di Insieme in Rosa permette di centrare anche quest’anno un obiettivo importante: il nuovo software che donerà al reparto di Gastroenterologia dell’ospedale di Grosseto e completerà l’attività diagnostica dell’ecoendoscopio donato durante la pandemia dall’associazione.

«Grazie a questa tecnologia – spiega la dottoressa Alessandra Buonavia, vicepresidente dell’associazione – sarà possibile eseguire esami ecografici con mezzo di contrasto e elastosonografici grazie ai quali sarà più precisa la diagnostica oncologica, in particolare per i tumori del pancreas».

I biglietti vincenti

Nella sala del Consiglio di Castiglione della Pescaia sono stati estratti i biglietti vincenti e, come ogni anno, assegnati i premi messi in palio da Insieme in Rosa. A fare gli onori di casa è stata il sindaco Elena Nappi, che ha ringraziato l’associazione per il grande impegno profuso su tutto il territorio a beneficio di un’intera comunità. Il pomeriggio è poi proseguito con l’intervento della presidente Donatella Guidi, che ha ringraziato quanti si sono adoperati per vendere i 3637 biglietti.

«Ringraziamo le trenta “fatine”, Sol Caffé, Banca Tema e le tante attività commerciali che si sono messe a disposizione per la vendita dei biglietti e per il successo dell’iniziativa – afferma la presidente Guidi, abbiamo superato di 491 biglietti la vendita dell’anno scorso e raggiunto così un incasso di 37.370 euro. Una cifra che ci ha consentito di conquistare l’importante obiettivo che ci eravamo prefissate».

Prezioso l’aiuto dei piccoli amici dell’associazione Martina Bassani Biondi di Gavorrano, Marco Azzoni di Como, Asia Marconi di Albinia, Emanuele Prato di Castiglione della Pescaia, che hanno estratto i numeri dei biglietti vincenti. «Dieci i premi in palio – spiega la presidente dell’associazione Donatella Guidi –, che sono diventati undici per un errore durante la diretta social di un biglietto che sembrava non venduto e che al riscontro è risultato valido. Motivo per cui si è ritenuto opportuno assegnare un premio, il quarto, ai due biglietti estratti».

I biglietti vincenti sono: D705 tremila euro (15 gift card da 200 euro ciascuna), Bimby D041, bicicletta a pedalata assistita C534, asciugacapelli C464 e A761, macchina caffè C186, friggitrice ad aria A739, stiratore verticale E876, tritatutto D638, pesapersone A536, mixer a immersione A726.

