Maltempo, l’opposizione: “Caditoie non pulite, danni alle case. Sprecati 20mila euro”

Gavorrano (Grosseto). “Nella scorsa notte, un violento acquazzone si è abbattuto sul territorio di Gavorrano e quindi anche sull’abitato di Ravi. Le caditoie che non erano state correttamente pulite hanno prodotto il loro effetto negativo, causando danni alle abitazioni e notevoli disagi agli abitanti della frazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“Ricordiamo che lo scorso 16 settembre il sindaco Ulivieri aveva annunciato l’avvio dei lavori di pulizia delle griglie e delle caditoie in vista delle piogge autunnali. Eppure, con determinazione n. 182 del 15 marzo 2024, erano stati stanziati ben 20.000 euro per servizi di pulizia manuale ed eco-spurgo – continua la nota -. A distanza di tempo, e nonostante i fondi impegnati, i lavori non risultano effettuati in maniera adeguata: lo avevamo già segnalato un mese dopo l’uscita trionfalistica del sindaco Ulivieri grazie ai nostri sopralluoghi svolti, riscontrando caditoie occluse da terra e foglie, con acqua stagnante. Purtroppo, i recenti eventi atmosferici hanno confermato la fondatezza delle nostre preoccupazioni”.

“All’indomani dell’abbondante pioggia, sono intervenuti gli operai comunali per rimuovere i detriti che otturavano le caditoie – prosegue l’opposizione -. Ma l’intervento è arrivato troppo tardi: l’acqua che ristagnava abbondante sulla strada e sul marciapiede si è infatti infiltrata, come spesso accade, nelle abitazioni adiacenti, arrecando ulteriori disagi e danni ai cittadini. Sotto il profilo erariale, il Comune ha speso soldi pubblici per affidare a ditta terza un servizio che ha poi dovuto ripetere con gli operai comunali, a danni ormai avvenuti. Incredibile. Nelle giornate successive all’acquazzone, ci siamo recati personalmente a Ravi per prendere visione di quanto accaduto e abbiamo anche avuto modo di parlare direttamente con i cittadini colpiti, che ci hanno raccontato le difficoltà e i danni subiti. Una testimonianza concreta e diretta che rende ancora più evidente la gravità della situazione”.

“È grave che i cittadini di Ravi abbiano dovuto subire, per l’ennesima volta, danni e disagi a causa della mancata manutenzione di un servizio tanto elementare quanto indispensabile. Chiediamo quindi al sindaco e alla Giunta di assumersi la responsabilità di quanto accaduto e di verificare personalmente sul territorio se i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte – termina la nota -. Non è accettabile che si preferisca la presenza agli eventi pubblici alla verifica delle condizioni reali dei nostri paesi. I cittadini di Gavorrano hanno diritto a sicurezza e cura del territorio, non a promesse disattese”.