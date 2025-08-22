Home Costa d'argentoGran galà della lirica: i Musici scaligeri in concerto a San Bruzio
Gran galà della lirica: i Musici scaligeri in concerto a San Bruzio

Appuntamento domenica 24 agosto, alle 19.30

Magliano in Toscana (Grosseto). Uno spettacolo imperdibile, in uno scenario unico: è il concerto dei Musici scaligeri, in programma domenica 24 agosto, alle 19.30, all’abbazia di San Bruzio (a Magliano in Toscana). Un evento che rientra nel festival Morellino Classica, giunta alla sua quattordicesima edizione, e che porterà in scena, in un contesto di grande fascino, i musicisti del Teatro alla Scala di Milano.

Siamo molto soddisfatti di accogliere, all’abbazia di San Bruzio, un altro evento di grande rilievo – dichiara il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini -; da tempo lavoriamo per migliorare la fruibilità dell’abbazia, che è un posto unico al mondo, perché vogliamo renderlo, come dimostrano anche le iniziative estive che abbiamo accolto, un luogo frequentato per le sue caratteristiche architettoniche, per la sua storia, ma anche per la capacità di accogliere varie espressioni artistiche e la musica, chiaramente, si presta benissimo allo scopo”.

Il concerto

I Musici scaligeri, che presenteranno un repertorio che raccoglie opere di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Ottorino Respighi, dando vita a un vero e proprio Gran galà della lirica, sono: Chikara Imamura, direttore, Davide Alogna, violino, Riccardo Della Sciucca, tenore, Sara Rossini, soprano.

“Il concerto a San Bruzio – dicharano la vicesindaco Tamara Fattorini e la consigliera con delega alla cultura Alessia Rossi conclude con un evento di prestigio la ricca stagione di eventi estivi messi in campo dal Comune, insieme ad altri soggetti attivi sul territorio. Ma le attività culturali non si fermano, chiaramente, con la conclusione del mese di agosto, perché stiamo lavorando a una programmazione culturale che si sviluppi durante tutto l’anno e che possa sostenere anche il progetto di destagionalizzazione turistica che la nostra amministrazione porta avanti sin dal suo insediamento”.

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili sul sito  www.morellinoclassicafestival.com.

