”C’è ancora domani”: il film di Paola Cortellesi proiettato al castello

L'iniziativa è in programma domenica 24 agosto

di Redazione
Montemassi (Grosseto). Domenica 24 agosto, a Montemassi, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi promosso da Arci Montemassi, sarà proiettato ”C’è ancora domani”, con Paola Cortellesi.

Nella suggestiva e panoramica cornice del castello, alle 19.30 ci sarà l’apericena, quindi il benvenuto ed alle 21 la proiezione del film. Al termine incontro sui temi trattati da Eleonora Pellegrini, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Roccastrada, Patrizia Passalacqua e Reshmi Forzini, del Centro antiviolenza Cav di Grosseto, e Mara Antolini, consigliera del Comune di Roccastrada con delega alle pari opportunità.

Il film

Il film racconta la storia di una donna, Delia, ambientandola nella Roma del secondo dopoguerra. Rassegnata ai maltrattamenti del marito, spera per la figlia un futuro diverso. Immagina un futuro migliore ed è certa di poter essere felice senza subire violenze e condizionamenti esterni…

I posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando, nelle ore serali, o inviando un messaggio al numero 371.6925467.

Biglietto, comprensivo di apericena e visione del film, al costo di 10 euro. Riduzione per i soci Arci al costo di 8 euro.

Possibilità di raggiungere il castello da piazza della Madonna con l’ape-navetta, su richiesta al momento della prenotazione, e di pagare con il Pos.

