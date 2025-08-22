Queen Miri: il mega yacht lungo 92 metri approda nel mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Pare che nell’ambiente dei grandi yacht si sia sparsa la voce che le soste in rada davanti Artemare Club, a Porto Santo Stefano, vengano documentate e pubblicate dalla nota associazione a mezzo stampa e sui giornali on line e così anche il mega yacht Queen Miri, venerdì 22 agosto, ha dato fonda mostrandosi in tutta la sua regalità, fotografato Andrea Busonero, tra i più bravi yacht hunter del sodalizio.

Ci racconta il comandante Daniele Busetto, dai dati del suo archivio storico dello yachting, che Queen Miri ha le lussuose linea d’acqua degli yacht reali e presidenziali; 92 metri di eleganza e signorilità sul mare, prende il nome dall’amata moglie, Miriam, di Sheldon Gary Adelson, celebrato magnate dei casinò, fondatore del Las Vegas Sands Corp, scomparso nel 2021 lasciando dietro di sé un’eredità importante alla consorte e ai suoi tre figli Shelley, Mitchell e Gary Adelson.

“Un mega yacht da sogno, affascinante e indimenticabile solo a vederlo, che si aggiunge alle altre importanti navi da diporto con i loro passeggeri facoltosi e le loro necessità di rifornimenti e manutenzioni, che hanno portano lustro e vera economia blu all’Argentario, e non i giganti del mare da crociera, alcuni datati e assordanti e con emissioni per tutta la giornata vicino al centro abitato, specialmente quello di Porto Santo Stefano, che usano gli approdi del Promontorio prevalentemente come loro ‘gate'”, si legge in una nota di Artemare Club.