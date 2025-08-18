“Introduzione al flamenco”: un evento speciale per gli over 65

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano continua a investire in attività culturali e ricreative dedicate alla popolazione over 65.

Dopo la recente vacanza estiva nella costiera adriatica organizzata per questa fascia d’età, l’amministrazione ha incontrato i partecipanti per ascoltare le loro impressioni e raccogliere proposte per il futuro. Proprio in quell’occasione è emerso il desiderio di avere più iniziative dedicate al tempo libero, alla socialità e alla scoperta di nuove esperienze.

Da questa richiesta è nata l’idea di un evento speciale: un incontro introduttivo al flamenco, la celebre arte andalusa che unisce musica, danza e cultura. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 agosto, dalle 17.00 alle 19.00, a La Pesa, in via Circonvallazione Sud.

A condurre l’incontro sarà la mancianese Costanza Verzieri, artista di fama internazionale, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio affascinante tra storia, tradizioni e movimenti di questa danza. Durante le due ore, verrà proposta una breve introduzione teorica sulle origini, l’evoluzione e l’attualità del flamenco, seguita dall’ascolto di brani caratteristici e dall’apprendimento di una semplice sequenza di passi, da eseguire insieme alla musica. L’attività sarà accessibile a tutti e non richiederà alcuna esperienza precedente.

«A seguito della vacanza estiva per gli over 65 promossa dal Comune – dichiara il vicesindaco con delega al sociale, Roberto Bulgarini – abbiamo organizzato un incontro con i partecipanti, che hanno espresso il desiderio di vivere più momenti di aggregazione e attività pensate per loro. Così è nata l’idea del flamenco, unendo cultura, musica e movimento, e coinvolgendo con entusiasmo la nostra concittadina Costanza Verzieri, che condividerà la sua passione e competenza in questa lezione speciale. Non ci fermeremo qua: le iniziative per questa fascia d’età continueranno sempre con lo spirito di condivisione e inclusione che contraddistingue la nostra Amministrazione».

L’iniziativa è aperta a tutti, ma è pensata in particolare per il pubblico over 65, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale stimolante, capace di unire il piacere dell’apprendimento alla socialità.