Musica e cultura: nel weekend gli ultimi eventi dell’Estate montemassina

Roccastrada (Grosseto). Anche il prossimo fine settimana il territorio di Roccastrada ospita importanti eventi, tra i quali gli ultimi tre appuntamenti del cartellone dell’Estate montemassina, mentre a Torniella si terrà uno spettacolo teatrale.

Il programma

Ma vediamo nel dettaglio come si articoleranno gli eventi in programmazione.

Giovedì 21 agosto, alle 21.30, andrà in scena al castello di Montemassi “L’Italia dei controsensi!”, un teatro canzone – concerto organizzato dal Comune di Roccastrada con Bube CantAttore, G. Ramacciotti alle tastiere, F. Terribile al basso, A. Benedettelli alle chitarre e G. Carlini alle batterie. “L’Italia dei controsensi!” è uno spettacolo che prende in giro un po’ tutti: quelli che si indignano a cena, ma non in piazza, che si lamentano della sanità, ma fanno la fila solo per l’iPhone, che si accendono per una finale, ma non per un diritto. Insomma, è un teatro-canzone vero.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, ma occorre la prenotazione (tel. 334.7263852).

Venerdì 22 agosto, alle 21.00, al Parco della Rimembranza di Montemassi, Irene Blundo presenta il libro “Il Maestro Manzi”. Marcello Pagliai dialoga con l’autrice, che evidenzierà l’importanza del maestro Manzi come educatore e scrittore. Nel libro, l’autrice si sofferma in particolare sulla trilogia dedicata al Sudamerica. Si tratta di situazioni vissute in prima persona da Manzi e che potrebbero sembrare a noi lontane, ma non lo sono affatto. La forza rivoluzionaria dell’educare a pensare e la conoscenza come strada per raggiungere libertà e giustizia sono quantomai attuali in ogni parte del mondo

Chiude la rassegna estiva montemassina, domenica 24 agosto al castello, alle 19.30, la proiezione del film “C’è ancora domani” con Paola Cortellesi. Alla proiezione seguirà un dialogo sui temi del film con il centro antiviolenza di Grosseto “Olympia de Gouges”.

A Torniella, giovedì 21 agosto, alle 21.15 in piazza del Castello, la società Filarmonica Banda di Torniella, la Pro Loco Piloni-Torniella e l’Us Torniella, con il patrocinio del Comune di Roccastrada, presentano “I miti dello zodiaco”, storytelling di Giacomo Moscato. L’evento è ad ingresso libero e gratuito.

“I miti dello aodiaco” è una conferenza/spettacolo di Giacomo Moscato, che racconta le storie e i miti legati alle costellazioni zodiacali. Moscato, attore e docente di letteratura e storia, utilizza lo storytelling per trasportare il pubblico in un viaggio tra le stelle, svelando le origini mitologiche dei segni zodiacali.