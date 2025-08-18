“AncoraAccesa”: concerto gratuito all’alba sulla riva del lago

Massa Marittima (Grosseto). La magia della musica incontra il sorgere del sole a Massa Marittima, con il concerto all’alba al lago dell’Accesa in programma domenica 24 agosto, alle 5.45 del mattino.

Il ritrovo è alle 5.30 al lago dell’Accesa, nello spazio del MeloSgrano, e l’inizio del concerto è alle 5.45.

Il gruppo folk “I Terraticanti”, formato da Letizia Papi (voce), Marco Franci (chitarra), Marco Bonucci (fisarmonica) e David Domilici (percussioni), accompagnerà l’arrivo dei primi raggi di sole con un repertorio che intreccia tradizione, poesia e sonorità popolari.

L’evento è gratuito con prenotazione consigliata.

Al termine dell’esibizione, sarà possibile gustare una colazione presso il MeloSgrano (a pagamento).

Si raccomanda ai partecipanti di portare con sé felpa, scarpe comode, telo mare e torcia per vivere al meglio l’esperienza.

Il cartellone degli eventi di “AncorAccesa”, promosso dalla cooperativa Melograno con la collaborazione del Comune di Massa Marittima, vede altri 3 eventi in programma: il 29 agosto alle 18.30, al Melosgrano “Capolavori nel bicchiere”, a cura di Chiara Bene; un excursus tra storia e arte ripercorrendo la cultura del vino (evento gratuito); il 6 settembre alle 17.30 concerto di fine stagione con Filippo Nencioni al Melosgrano (evento gratuito); il 7 settembre, organizzata da Tartasub Maremma e con la collaborazione di Melograno cooperativa sociale, pulizia dei fondali a cura dei sub di Tartasub e pulizia del bosco del lago dell’Accesa, a cura di tutti i cittadini volontari. Colazione offerta da Melosgrano.

Informazioni e prenotazioni: cell. 335.1733586.