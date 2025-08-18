Degustazioni, premi, masterclass, musica e giochi per bambini: torna Vinellando

Magliano in Toscana (Grosseto). È tempo di preparare i calici e di “allertare” le papille gustative: venerdì 22 e sabato 23 agosto torna Vinellando, la manifestazione promossa dal Comune di Magliano in Toscana, con il supporto di numerosi soggetti pubblici e privati, arrivata ormai alle 24sima edizione. Una due giorni interamente dedicata al Morellino di Scansano, ideale per produttori e appassionati, ma adatta anche a chi desidera trascorrere una serata all’insegna del divertimento e del gusto in uno scenario di grande suggestione che, quest’anno, sarà ancora più unico grazie a una serie di installazioni luminose.

“Vinellando – commenta Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana – è sicuramente uno dei nostri fiori all’occhiello, un’iniziativa in cui crediamo molto. Per questo, nella ventiquattresima edizione abbiamo deciso di ampliare le proposte per le centinaia di persone che attendiamo nelle due serate”.

Tanti espositori, che porteranno i propri prodotti a Magliano, oltre ai consueti premi dei giornalisti e alla masterclass: “Quest’anno – dichiara Fusini – abbiamo deciso di ascoltare anche cittadini e visitatori che potranno esprimere la propria preferenza per il vino più gradito, in un’atmosfera che sarà resa più particolare da bellissimi giochi di luce con il progetto Aurem”. Accanto a questo, musica e intrattenimento, di qualità.

Il programma

Ecco il programma nel dettaglio: si parte venerdì 22 agosto alle 10 con la degustazione dei vini Morellino di Scansano, annata 2023, riservata alla giuria; alle 20 apertura degli stand, allo Chalet di Magliano in Toscana, per la degustazione dei piatti tipici del territorio e, alle 21, apertura degli stand di degustazione del Morellino di Scansano. Alle 21.30 masterclass al Giardino del Torrione, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite e, allo stesso orario, musica dal vivo per le vie del paese con Claudio Ario al piano (in piazza della Repubblica), “The sound of strings” (Alessandro Golini al violino e Paolo Batistini alla chitarra in piazza della Libertà), mentre in via XXIV Maggio è in programma il truccabimbi, a cura della Croce rossa italiana.

Sabato 23 agosto appuntamento, di nuovo, alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici, e alle 21, avvio delle degustazioni dei vini Morellino di Scansano, vini bianchi e vini rossi della Maremma. Intanto, in piazza della Repubblica saranno premiati i migliori Morellini dell’annata 2023 (alle 20.40) e il miglior Morellino di Scansano, scelto dalla giuria popolare. Dalle 21.30 ancora musica con Claudio Ario al piano (in piazza della Repubblica), il Trio jazz (in piazza della Libertà) e Andrea Roventini Small Combo (via XXIV Maggio).

Per accedere alle vie del borgo e godersi la serata, è stato attivato anche un servizio di navetta gratuito, dalle 20 a mezzanotte e mezzo, che parte dal campo sportivo di Magliano.

Vinellando è un evento organizzato con il patrocinio di Ministero dell’agricoltura, Regione Toscana, Provincia di Grosseto e Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con Miramis, Campospillo, Rf Lightglow, società Enoquattro.0.