Si rompe una condotta: possibili disagi in paese, attivata autobotte per la fornitura di acqua

Roccastrada (Grosseto). AdF è al lavoro oggi, 13 agosto, per due interventi di ripristino urgenti sulla condotta dorsale per Roccastrada e sull’adduzione da Tisignana per Roccastrada.
I lavori
I lavori potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Roccastrada paese e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 20.
È stato attivato un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento a Roccastrada paese: il mezzo sarà presente a partire dalle 12 circa di oggi, 13 agosto, presso il parcheggio Coop in via Nazionale n. 7.
Notizia in aggiornamento