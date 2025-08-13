Home AttualitàSi rompe una condotta: possibili disagi in paese, attivata autobotte per la fornitura di acqua
AttualitàAttualità Colline MetallifereAttualità GrossetoColline Metallifere

Si rompe una condotta: possibili disagi in paese, attivata autobotte per la fornitura di acqua

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 5 views

Roccastrada (Grosseto). AdF è al lavoro oggi, 13 agosto, per due interventi di ripristino urgenti sulla condotta dorsale per Roccastrada e sull’adduzione da Tisignana per Roccastrada.

I lavori

I lavori potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Roccastrada paese e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 20.

È stato attivato un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento a Roccastrada paese: il mezzo sarà presente a partire dalle 12 circa di oggi, 13 agosto, presso il parcheggio Coop in via Nazionale n. 7.

Notizia in aggiornamento

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Solennità dell’Assunta e feste dei patroni: le celebrazioni...

11 anni fa moriva Simone Camilli: ucciso da...

Cortei, sfide tra contrade e spettacoli: tornano Le...

Centro polivalente e campino: inaugurate le strutture nelle...

La Polizia di Stato al fianco dei cittadini...

Muore famoso artista: paese in lutto

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: