Breve ondata di maltempo: interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Grosseto

Grosseto. Nella notte scorsa, a seguito di una breve ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Grosseto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per alcune emergenze.

Sulla S.P. 140, nel comune di Civitella Paganico, in località Monte Antico, è stata rimossa una pianta abbattuta sulla sede stradale, tagliata e spostata con l’ausilio del verricello.

Ad Alberese, un cavo elettrico è stato tranciato dalla caduta di un ramo d’albero.

Un ulteriore intervento ha riguardato un principio d’incendio di un’auto nel quartiere di Barbanella, a Grosseto, rapidamente spento grazie alla tempestività della squadra dei Vigili del Fuoco.

