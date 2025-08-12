Fuochi artificiali in città: ecco le modifiche al traffico e i divieti per lo spettacolo pirotecnico

Follonica (Grosseto). Tutto pronto per celebrare il Ferragosto a Follonica e come ogni anno sono previste modifiche alla circolazione del traffico al fine di consentire il corretto svolgimento dello spettacolo pirotecnico, che avrà luogo giovedì 14 agosto dalle 23.30 sul lungomare Carducci, sul pennello perpendicolare all’asse di spiaggia, alla foce del torrente Gora delle Ferriere.

Le modifiche al traffico

Con ordinanza n. 408 del 7 agosto scorso, sono previste le seguenti modifiche alla circolazione:

1) modifica del transito e della sosta dei veicoli con le modalità e nelle vie sotto descritte:

a) istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 16.00 del 14 agosto fino alle ore 1.00 del 15 agosto, nelle strade sotto elencate:

viale Carducci;

via Trento, nel tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

via Fiume, nel tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

via Gorizia, nel tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

via Giacomelli, nel tratto compreso fra via Gorizia e via Carducci;

via Vespucci;

b) istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, compresi i veicoli al servizio delle persone diversamente abili, nei seguenti tratti viari, dalle ore 21.00 del 14 agosto fino alle ore 1.00 del 15 agosto e comunque fino al termine della manifestazione:

lungomare Carducci;

via Vespucci;

nella Zona a traffico limitato di via Fratti e di via Zara, istituendo il doppio senso di circolazione in via Fratti e in via Zara per consentire l’uscita dei veicoli dalla zona a traffico limitato;

via Albereta, nel tratto compreso fra via Giacomelli e piazza XXV Aprile;

via Giacomelli, dall’intersezione con via Gorizia fino al ponte della Petraia;

via Trento, nel tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

via Fiume, nel tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

via Gorizia, nel tratto compreso fra via Carducci e via Giacomelli;

chiusura al transito veicolare delle uscite ed accessi a piazza XXV Aprile, ad eccezione di quello su via Albereta, dove è consentita la svolta a destra per uscire dall’area di sosta di piazza XXV Aprile e procedere su via Albereta fino a via Giacomelli;

2) modifica della circolazione e della sosta dei pedoni sulle strade e marciapiedi adiacenti all’area dove si svolge lo spettacolo pirotecnico durante lo spettacolo stesso per motivi di sicurezza.

I tratti di spiaggia chiusi

Inoltre, il Comune ricorda la chiusura dei seguenti tratti di arenile:

spiaggia compresa tra l’inizio del Bagno La Conchiglia ad ovest e via Goito ad est durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico dalle ore 19 del 14 agosto sino a termine della manifestazione. L’accesso sarà consentito solo ai clienti dei ristoranti ricadenti su tale area;

spiaggia compresa tra via Gorizia e il pennello in destra idraulica del torrente Pietraia dalle ore 6 del 14 agosto sino al termine delle operazioni di bonifiche, permettendo l’accesso solo al personale, ai mezzi di sicurezza e alla Pirotecnica Morsani.

Il Comune raccomanda massima collaborazione nel rispettare i divieti e le prescrizioni imposte per l’incolumità pubblica, seguendo scrupolosamente le indicazioni del personale in servizio.