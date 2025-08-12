Home GrossetoGestione della foresteria: accordo tra Comune e Parchi archeologici della Maremma
Gestione della foresteria: accordo tra Comune e Parchi archeologici della Maremma

Grosseto. Approvato dalla Giunta comunale l’accordo di collaborazione tra il Comune di Grosseto e i Parchi archeologici della Maremma per la gestione della foresteria di Roselle.

L’accordo, della durata di un anno, mira a rendere la foresteria un punto di riferimento attivo per visitatori e studenti, attraverso attività di accoglienza, promozione turistica e iniziative culturali ed educative.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore al turismo Riccardo Megale, che hanno dichiarato: “Con questa collaborazione intendiamo dare piena funzionalità a una struttura strategica, rilanciandola come spazio attrattivo e multifunzionale a servizio del territorio”.

