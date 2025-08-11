Viabilità, il Comune incontra i sindacati: “Pronti a lavorare insieme per trovare soluzioni”

Follonica (Grosseto). Si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale di Follonica e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-CIisl, Uilt-Uil, Ugl Autoferro e Faisa Cisal, a seguito delle segnalazioni sollevate dai lavoratori del settore.

All’incontro erano presenti il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e l’assessore alla mobilità, Sandro Marrini, i quali hanno accolto le istanze presentate e si sono dimostrati disponibili a una collaborazione concreta per affrontare i problemi relativi alla viabilità cittadina, in particolare nelle aree più critiche.

Le organizzazioni sindacali avevano denunciato, in una nota, i rischi legati all’attraversamento delle Ztl con mezzi pesanti in orari di punta, la gestione delle partenze multiple in un unico stallo alla stazione di Follonica e le difficoltà riscontrate in vie come via Carducci, punto critico per la circolazione a causa della presenza della pista ciclabile. Altra segnalazione importante l’impossibilità per i mezzi di percorrere in sicurezza via della Repubblica sempre a Senzuno, situazione sicuramente più critica con il nuovo assetto della strada a seguito dei lavori.

Durante l’incontro, il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla mobilità Sandro Marrini hanno sottolineato l’importanza del dialogo e dell’ascolto delle esigenze dei lavoratori, riconoscendo la necessità di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, autisti e cittadini.

“Abbiamo accolto con attenzione le segnalazioni delle organizzazioni sindacali – ha dichiarato il sindaco – e siamo pronti a lavorare insieme per trovare soluzioni efficaci e sostenibili che migliorino la qualità della vita in città e la sicurezza di chi lavora ogni giorno sulle nostre strade.”