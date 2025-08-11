Da Ambra Angiolini a Giuliano Sangiorgi passando per Geppi Cucciari: torna la Festa del cinema di mare

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Torna la Festa del cinema di mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi a Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto.

A dirigere questa decima edizione sarà, per il quinto anno consecutivo, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, pratese con Castiglione della Pescaia nel cuore, che nel 2021 ha preso il testimone dell’ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera, Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020.

Anche quest’anno la manifestazione sarà caratterizzata da proiezioni esclusive, eventi collaterali di prestigio e, soprattutto, ospiti di assoluto rilievo come Ambra Angiolini, Geppi Cucciari, Beppe Fiorello, Giuliano Sangiorgi, Piera Detassis, Bobo Rondelli e Giampaolo Letta (vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film).

La Festa del cinema di mare è nata nel 2016 con l’obiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi.

Dalla seconda edizione, svoltasi nel 2018, sempre su desiderio del fondatore e direttore artistico Claudio Carabba, la rassegna si è arricchita del Premio Mauro Mancini, per cortometraggi europei sul tema del mare, premio intitolato al giornalista de La Nazione e navigatore, scomparso drammaticamente in mare durante un’impresa con Ambrogio Fogar, da sempre molto legato a Castiglione della Pescaia e al suo mare. Sono circa 40 i corti pervenuti al momento (le iscrizioni si chiuderanno il 28 luglio), che saranno valutati da una giuria di esperti, presieduta da Giovanni Veronesi.

Dal 2019 è stato poi creato il Premio speciale Guido Parigi, per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, dedicato alla memoria di un altro grande giornalista de La Nazione, assegnato da una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto, coordinata da un esperto. Quest’anno saranno le ragazze e i ragazzi della “Redazione Giovani” a comporre la giuria, coordinati dallo sceneggiatore Alessio Brizzi. I ragazzi sceglieranno inoltre alcuni corti di autori under 40 che saranno proiettati nel corso del festival.

L’anteprima

Da segnalare l’anteprima del festival, domenica 17 agosto, alle 21.30, all’ex Bagno Maristella, con la proiezione gratuita di “No more trouble – Cosa rimane di una tempesta” di Tommaso Romanelli: la storia di un padre, di una madre e di un’onda assassina. Ma soprattutto, è l’indagine sentimentale di un figlio. Un figlio che di quel giovane padre, così appassionato e avventuroso, non ricorda nulla. È la notte del 3 aprile 1998, al largo delle coste francesi, quando l’equipaggio di Giovanni Soldini, a un passo dal record sulla traversata atlantica New York-Cape Lizard, sta fronteggiando una depressione atmosferica violentissima: mare forza 9, raffiche a 80 nodi, onde di 25 metri. Andrea Romanelli si trova al timone di Fila, barca del futuro che lui stesso ha progettato pochi mesi prima, quando in un istante un’onda anomala gigantesca la fa rovesciare. Andrea è l’unico disperso e non sarà mai più ritrovato.

Il programma

La decima Festa del cinema di mare animerà invece il cuore di Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto: in programma proiezioni serali al Cinema Castello e proiezioni pomeridiane di documentari alla biblioteca “Italo Calvino” (a partire dalle 18), dove verranno proiettati anche tre cortometraggi scelti dalla “Redazione Giovani”. I film serali (in programma alle 21.15: “Afrodite”, “La pazza gioia”, “Diamanti, “Stranizza d’amuri” e “Non è un paese per giovani”) saranno preceduti da alcuni cortometraggi in concorso al Premio Mancini e Parigi. Nel tardo pomeriggio, all’Orto del Lilli, si terranno gli incontri con alcuni degli ospiti, presentati da Piera Detassis e Giovanni Veronesi. Da non perdere, nel ricco programma della festa, sarà il concerto di Bobo Rondelli insieme a Musica da Ripostiglio, domenica 24 agosto alle 19, sulla spiaggia all’ex Bagno Maristella.

Ad inaugurare questa edizione sarà la mostra di Claudio Chimenti, “Stay out of the water“, che sarà allestita al Club velico dal 23 agosto (apertura al pubblico alle 17.30): l’esposizione esplora il fascino e il terrore dei mostri marini nel cinema, ripercorrendo e reinterpretando i protagonisti di alcune pellicole che hanno fatto la storia, ma anche scavando e ricercando quelli più nascosti e dimenticati. Un omaggio visivo ad un genere che, tra horror e fantascienza, ha saputo influenzare la cultura pop e l’immaginario collettivo, segnando la strada a un filone cinematografico ricco e non ancora esaurito.

Il 24 agosto, alle 18, sempre al Club velico verrà presentato il libro di Lorenzo Grossi su Ambrogio Fogar, “Ambrogio Fogar: le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore” (Infinito edizioni) a vent’anni dalla scomparsa di quest’ultimo.

Da sottolineare anche l’organizzazione di un importante momento di informazione e confronto, “Cinema Revolution?“, in programma domenica 24 agosto alle 18.30 al Molgo Caffè: all’incontro, coordinato da Piera Detassis, saranno presenti Giampaolo Letta (Medusa Film), Massimiliano Orfei (Piper Film), Massimo Proietti (Vision Distribution), Fabrizio Donvito (Indiana production), Mario Lorini (Anec).

Attesa anche la proiezione sulla barca Mn Afrodite (Molo di Ponente), che apre il programma de “I classici sul mare” (martedì 26 agosto, alle 21.45) con “Il vecchio e il mare” di John Sturges con Spencer Tracy, Felipe Pazos, Harry Bellaver (86′, Usa, 1958); presenta Norberto Vezzoli.

La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito https://festadelcinemadimare.com/

Tanti gli ospiti attesi a Castiglione della Pescaia, a conferma di un festival che dedica molta attenzione alla qualità degli artisti che intervengono, per parlare del loro cinema e per incontrare il pubblico: le scorse edizioni sono stati ospiti della rassegna attori, registi e personaggi legati al mare, tra i quali Matteo Garrone, Carlo Verdone, Pilar Fogliati, Riccardo Scamarcio, Valeria Golino, Gabriele Muccino, Isabella Ferrari, Margherita Buy, Rocco Papaleo, Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Paolo Virzì, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Violante Placido e Brando Quilici.

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Grosseto, Rrd (Roberto Ricci Design), Nasdaq, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club velico di Castiglione della Pescaia, Lega navale italiana, Associazione Kansassiti; con il patrocinio di Anec.

I premi della Festa del cinema di mare

Con la Festa del cinema di mare torna il anche il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito rassegna. Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigatore toscano, scomparso drammaticamente in mare, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mauro Mancini.

Possono partecipare i film, fiction o d’animazione, e i documentari, prodotti dopo il 1° gennaio 2020 e della durata massima di 20 minuti. Le opere sono state giudicate da una giuria presieduta da Giovanni Veronesi e composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del cinema di mare mentre il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 2000 euro.

Tutte le informazioni sul Premio Mauro Mancini sul sito: https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

Dal 2019, sempre per volontà di Claudio Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato dalla “Redazione giovani”, una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da Alessio Brizzi, sceneggiatore. Il vincitore riceverà un premio di 1000 euro.

“Anche quest’anno alla Festa del cinema di mare porteremo ospiti importanti e saremo nelle piazze e negli angoli più belli di Castiglione della Pescaia, a parlare di musica e di cinema – dichiara il direttore artistico Giovanni Veronesi -. Per quanto mi riguarda, è sempre importante avere uno scambio di idee con altri cineasti. Quest’anno un incontro fra importanti produttori farà la differenza: Giampaolo Letta, di Medusa, sarà il pigmalione di questa nuova idea, sarà unica nell’ambito dei festival. Castiglione della Pescaia inizia ad essere un punto fisso per incontrare il cinema ad agosto proprio prima di Venezia.

“Dieci anni sono un traguardo importante, soprattutto per un evento culturale – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana -. La Festa del cinema di mare ha saputo rinnovarsi un po’ edizione dopo edizione senza mai snaturarsi e la sua forza credo stia proprio qui: nel rapporto viscerale con il luogo che la ospita e la ispira, Castiglione della Pescaia. Un appuntamento fisso di fine estate per residenti e visitatori che contribuisce a rendere la Maremma meta ideale per gli amanti del turismo culturale, oltreché sostenibile”.

“Siamo felici di sostenere anche quest’anno la Festa del cinema di mare – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze –, un’iniziativa che ha saputo trasformare Castiglione della Pescaia in un punto di riferimento estivo per chi ama il cinema d’autore. Questa rassegna è un esempio virtuoso di come la cultura possa valorizzare il territorio, creando occasioni di dialogo ed incontro. Celebrare la decima edizione significa riconoscere un progetto solido, che guarda avanti e che coinvolge le nuove generazioni in modo attivo e creativo.

“Sono entusiasta ed orgogliosa di annunciare la decima edizione della Festa di cinema di mare, l’evento estivo che da un decennio porta il grande cinema sotto le stelle, nel suggestivo scenario della nostra splendida località balneare – commenta Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia -. Dal 23 al 27, Castiglione della Pescaia si trasformerà in un grande set a cielo aperto, dove sarà possibile ascoltare ed incontrare artisti di fama nazionale ed internazionale, assistere a proiezioni di film di successo, documentari e cortometraggi, scelti per celebrare il tema del mare. La decima edizione rappresenta un traguardo importante per noi e per la comunità castiglionese perché ‘Cinema di mare’ non è semplicemente un festival cinematografico, ma una vera e propria festa del cinema, un momento di condivisione e crescita culturale. Siamo felici di regalare a tutti la possibilità di vivere queste emozioni in un contesto così unico e tutto grazie al grande amore di Giovanni Veronesi, il nostro straordinario direttore artistico che ci dà la possibilità di realizzare tutto questo”.

“Come Fondazione Sistema Toscana – afferma il presidente Iacopo Di Passio – siamo convintamente a fianco della Festa del cinema di mare, una delle principali manifestazioni culturali del territorio della Maremma, dedicata al cinema di qualità. Sono molti gli aspetti di rilievo che ogni anno il festival realizza, tra cui la presenza in Toscana dei rappresentanti più accreditati e noti del cinema italiano, grazie alla direzione artistica del regista Giovanni Veronesi; lo svolgimento di premi che si ricollegano e rendono omaggio a figure di giornalisti fiorentini che hanno lavorato per le principali testate, come Mauro Mancini, Guido Parigi e Claudio Carabba; far vivere il cinema come un evento partecipativo, una vera festa alla quale tutta Castiglione della Pescaia e gli spettatori che arrivano da altre città partecipano ogni anno con entusiasmo”.