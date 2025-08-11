Il Comune consegna i Provisini d’argento: tutti i riconoscimenti

Santa Fiora (Grosseto). Domenica 10 agosto, a Santa Fiora, si è svolta la cerimonia di consegna dei Provisini d’argento, l’onorificenza cittadina che viene assegnata ai cittadini, alle associazioni o alle imprese che si sono distinte con il loro operato nei diversi settori della vita cittadina, dal sociale alle arti, all’imprenditoria e all’artigianato, contribuendo alla crescita e al benessere della comunità locale.

I premiati

Quest’anno il riconoscimento è andato alla Compagnia dei Gobbi – Carnevale Morto di Marroneto per la tutela e la trasmissione di una tradizione popolare unica, che da generazioni anima la frazione di Marroneto. Con ironia, teatralità e forte senso comunitario, la Compagnia rinnova ogni anno un rito collettivo che rafforza l’identità culturale, il legame tra le persone e la memoria storica del paese.

Consegnato anche il Provisino d’argento alla memoria di Ennio Sensi, per l’impegno profuso nell’insegnamento e nella valorizzazione della cultura e della storia locale. Docente stimato e figura di riferimento per la comunità, ha formato generazioni di studenti trasmettendo conoscenza, passione civile e amore per il territorio. La sua memoria resta viva nel segno dell’educazione e della cultura come strumenti di crescita collettiva.

La prestigiosa onorificenza cittadina è stata inoltre assegnata a Marfisa Dondolini, detta Isa, per il lungo e appassionato impegno nell’amministrazione comunale, nella politica locale, nell’attività sindacale e nel volontariato sociale, e a Gastone Rosati, per la pluridecennale attività imprenditoriale svolta nel settore dell’escavazione, edilizia e movimento terra. Il suo lavoro, portata avanti con serietà, affidabilità e spirito costruttivo, ha contribuito concretamente allo sviluppo infrastrutturale del territorio, lasciando un segno duraturo nell’economia locale.

Infine, è stato assegnato il Provisino d’argento ai Fratelli D’Amario Arredamenti per la lunga e qualificata attività commerciale nel settore dell’arredamento, svolta con serietà, disponibilità e attenzione al cliente. Punto di riferimento per generazioni di famiglie, hanno contribuito alla vita economica e sociale di Santa Fiora, unendo professionalità e radicamento nel territorio.

Ad allietare la serata c’è stata una simpatica esibizione della Compagnia dei Gobbi e la lettura di un testo da parte di alcuni figuranti in abiti d’epoca.

“Il Provisino d’argento è un riconoscimento che parla di comunità e di identità – ha dichiarato il sindaco Federico Balocchi –. È il nostro modo per dire grazie a chi, con il proprio impegno, talento e passione, ma soprattutto con tanta generosità, ha arricchito Santa Fiora, custodendo le tradizioni e allo stesso tempo contribuendo a costruire il nostro futuro. Un pensiero speciale va all’amico Ennio Sensi che è sempre nel cuore dei santafioresi”.

La commissione, presieduta da Claudio Pantaloni, consigliere comunale di Santa Fiora, ha deciso all’unanimità le 5 assegnazioni.

“La cerimonia è stata l’occasione per riconoscere pubblicamente il valore e il contributo che questi cittadini hanno dato e continuano a dare alla nostra comunità. – ha aggiunto Claudio Pantaloni– L’evento è ben riuscito e come amministrazione comunale desideriamo ringraziare di cuore per la collaborazione e il supporto la Contrada Santa Fiora e il parroco Don Gino, che ci ha aiutato negli allestimenti”.