Sicurezza stradale: due nuovi attraversamenti pedonali rialzati e illuminati la notte

Sono stati installati ad Alberese

Grosseto. Il Comune di Grosseto continua a investire sulla sicurezza stradale con la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati nella località di Alberese.

L’intervento, progettato e curato dal Servizio Mobilità, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pedoni e ridurre la velocità dei veicoli in transito, soprattutto nei punti a maggiore afflusso. Le nuove infrastrutture sono state infatti installate in aree strategiche, individuate a seguito di approfondite verifiche tecniche e delle segnalazioni da parte dei cittadini.

Per migliorare ulteriormente le condizioni di visibilità, è stato installato anche un sistema di illuminazione notturna dedicato, progettato per rendere gli attraversamenti ben visibili anche nelle ore serali.

“Prosegue il nostro impegno per la sicurezza di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più vulnerabili: bambini, anziani e persone con mobilità ridotta – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale –. Gli attraversamenti rialzati, insieme alla nuova illuminazione, sono strumenti concreti ed efficaci per promuovere una guida più prudente e tutelare i pedoni”.

Il Comune di Grosseto continuerà la sua azione nelle prossime settimane con ulteriori interventi su tutto il territorio comunale.

