Scontro tra una bici e un auto: giovane trasportato a Siena in gravi condizioni

Campagnatico (Grosseto). Incidente lungo la Strada provinciale 24, nel comune di Campagnatico.

Questa mattina, poco prima delle 7.50, per cause in corso di accertamento, un’auto e una bici si sono scontrate. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone: un uomo di 26 anni è stato trasportato all’ospedale Le Scotte dall’elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 e un uomo di 56 anni è stato trasportato all’ospedale di Grosseto in codice 2.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Misericordia di Grosseto, l’elisococrso Pegaso 1 e le forze dell’ordine.