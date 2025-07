Due nuovi parcheggi a disposizione nel quartiere: 159 posti auto per cittadini e turisti

Follonica (Grosseto). Due nuovi parcheggi pubblici nella zona di Pratoranieri, a Follonica: sono pienamente fruibili da cittadini e turisti, contribuendo a migliorare la viabilità e i servizi della zona durante la stagione estiva.

Il primo parcheggio si trova in viale Italia, all’altezza della Lega Navale, e conta 78 stalli, di cui 2 riservati ai veicoli per persone con disabilità.

Il secondo è situato in via Don Sebastiano Leone, nel proseguimento di via Caprera, e dispone di 81 stalli, di cui 7 dedicati ai disabili.

“Entrano a disposizione della città due nuovi parcheggi strategici in una delle zone più frequentate della nostra costa“, dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani.

Interviene anche l’assessore ai Lavori pubblici, Giorgio Poggetti: “I lavori, iniziati anni fa, si sono conclusi e regolarmente collaudati e ci siamo impegnati a monitorare la situazione perché i posti auto fossero a disposizione della città in tempi brevi. Ringraziamo gli uffici tecnici e le imprese coinvolte per il lavoro svolto: i lottizzanti hanno aperto tempestivamente e decisamente in anticipo rispetto ai tempi previsti venendo così incontro alle esigenze di Follonica. Grazie ancora”.