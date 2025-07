“Pink Floyd The Wall”: il film musicale chiude la rassegna Molino Cult

Grosseto. Ultimo appuntamento per Molino Cult, la rassegna organizzata da ChiassoCult, Kansassiti e Clan al Molino Hub (via del Molino a Vento, a Grosseto), lo spazio rigenerato sulle Mura medicee grazie alla stretta collaborazione e alla sinergia tra Clan e l’Istituzione Le Mura, da anni impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio del centro storico.

“Domani, mercoledì 30 luglio, alle 21.15, è in programma ‘Pink Floyd The Wall’ di Alan Parker: non proietteremo semplicemente un film, vi immergeremo in un’esperienza visiva e sonora che ha segnato intere generazioni – si legge in una nota degli organizzatori -. ‘Pink Floyd The wall’ è un grido, una metafora visiva e uditiva delle barriere che costruiamo dentro di noi e intorno a noi. Un film unico, un’orgia di immagini potenti, animazioni surreali e, ovviamente, l’immortale colonna sonora dei Pink Floyd che si fonde perfettamente con ogni fotogramma, diventando un personaggio a sé stante”.

Il film sarà introdotto, discusso e commentato da Diego Innocenti, cultore del film, e Gian Paolo Sammarco, psicoanalista.

Ingresso con tessera Clan o Kansassiti (5 euro, valida per tutto il 2025). Chi ne fosse sprovvisto, può farla direttamente all’ingresso.