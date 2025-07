Servizio di ripristino strade post incidente: al via l’indagine di mercato del Comune

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per individuare operatori economici interessati a ottenere, in concessione quinquennale, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene delle strade comunali dopo il verificarsi di incidenti stradali. Il servizio, che include la pulizia della piattaforma stradale e il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse, è finalizzato alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza viaria.

“Con questo avviso – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Baietti – vogliamo dotare la città di un servizio efficace e tempestivo per il ripristino delle strade in caso di sinistri. È una misura che guarda alla sicurezza, all’ambiente e alla qualità urbana”.

L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 187, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), e sarà aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che presenteranno manifestazione di interesse. Il valore complessivo stimato della concessione per i cinque anni è pari a 135.000 euro, corrispondente a circa 27.000 euro annui. Tale importo è indicativo e non costituisce alcuna garanzia economica per l’operatore.

“Abbiamo deciso di non impegnare fondi pubblici – prosegue Baietti –, ma di affidare il servizio in concessione, in modo che sia autosostenibile. Questo approccio premia l’efficienza e l’autonomia gestionale, garantendo comunque un presidio costante sulle strade cittadine”.

I soggetti interessati, singoli o in forma associata, potranno consultare l’avviso e la documentazione integrale sul sito istituzionale del Comune di Follonica.

“L’obiettivo – conclude Baietti – è rendere più rapido e professionale l’intervento dopo un incidente, evitando che residui di carburanti o detriti mettano a rischio la sicurezza stradale o l’ambiente”.