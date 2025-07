Teatro, musica e feste tradizionali: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Weekend ricco di eventi a Castiglione della Pescaia e nelle sue frazioni, con tanti appuntamenti di teatro, musica e feste tradizionali.

Il programma

Si parte venerdì 25 luglio con lo spettacolo “Tempi moderni” di Paolo Hendel a Punta Ala, alle 21.15, al Belvedere dello Sparviero. Ironia, satira e una riflessione sui nostri tempi in un monologo che farà sorridere e pensare. Con musica dal vivo di Michele Staino al contrabbasso e Renato Cantini alla tromba. Ingresso libero.

Venerdì Castiglione della Pescaia dedica una serata speciale ad Antonietta Messore con il concerto lirico “Notte di note” in piazza Solti alle 21.15. Saliranno sul palco la mezzosoprano Esterina Esposito e Maria Elisa Scibelli al pianoforte; ad aprire il concerto due giovani artisti castiglionesi: Misael Cozzolino, voce, e Filippo Tronchi, al pianoforte, che si esibiranno con un repertorio di musiche napoletane.

A Tirli, venerdì si terrà la processione di Sant’Anna. Partenza alle 20.30 dalla chiesa di Sant’Andrea verso la chiesa di Sant’Anna.

A Vetulonia, alle 20, alla Casa del Popolo, “Prosciutto antifascista”, l’evento a cura della sezione Anpi “Marino Armellini” di Castiglione della Pescaia per festeggiare la caduta del fascismo il 25 luglio 1943.

Ultimi appuntamenti di luglio con i Tartalab alla Green Beach di Castiglione della Pescaia.

Sabato 26 luglio il laboratorio di tartAmare propone “Il Minibiologo”, un’avventura da piccoli biologi marini, per i ragazzi da 8 a 14 anni, che potranno scoprire i segreti della vita in mare. Appuntamento alle 10.30, le attività sono gratuite e senza prenotazione.

Una nuova serata dedicata al mondo degli scacchi con l’associazione Asd Mattoallaprossima Scacchi Grosseto. Sabato piazzale Maristella si trasformerà ancora una volta in una grande scacchiera all’aperto per un momento di gioco libero, dalle 19 alle 21, che precede il torneo amichevole Rapid alle 21.15.

Sabato si alza il sipario di Cose di Spettacolo a Castiglione della Pescaia, nella suggestiva piazza Solti. In scena alle 21.30 “Dora & The Jazz”, una commedia musicale brillante e coinvolgente, tutta in chiave jazz. Durante la serata, degustazione dei pregiati vini rossi Doc Maremma e Vermentino della Cantina Val del Melo.

Anche quest’anno la Pro Loco di Tirli propone un calendario ricco di appuntamenti per animare l’estate nel suggestivo borgo collinare. Sabato, in piazza del Popolo alle 21, è in programma una serata danzante con Giordano Cumuli – Music Box DJ.

Nel pomeriggio, alle 18.30, alla Casa del Popolo di Tirli si terrà la presentazione del libro “Il borgo di Tirli – Alla scoperta delle sue piante alimurgiche”, a cura di Tiziana Lombardi, Laura Pistelli e Angelica Belsito. Un viaggio tra le piante alimurgiche di Tirli, le loro proprietà e le ricette della tradizione locale; un’occasione per riscoprire il legame tra natura, cultura e cucina maremmana. L’evento rappresenta la conclusione del Progetto Beta – Laboratorio ecosostenibile di Tirli, sostenuto da Gal Far Maremma, Regione Toscana e Comune di Castiglione della Pescaia.

Domenica 27 luglio Castiglione della Pescaia si trasforma in una macchina del tempo e fa un tuffo nel passato con la “Notte anni ’70”. Dalle 20, le vie del centro si riempiranno di musica dal vivo, colori e good vibes. L’evento è organizzato dal Ccn – Centro commerciale naturale di Castiglione.

Anche il borgo di Buriano torna protagonista dell’estate con una rassegna di spettacoli gratuiti organizzati dal Comitato Festeggiamenti Buriano, tra musica live, teatro e atmosfere d’altri tempi. In cartellone domenica alle 21.30 al Torrione di Buriano “Non tutti i santi vengono per nuocere”, con la regia di Katia Fini. Uno spettacolo teatrale tra comicità e riflessione.