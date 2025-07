Scontro tra due auto, tre persone ferite: anziana trasportata a Siena con l’elisoccorso

Sorano (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale di Pitigliano, nel comune di Sorano.

Oggi pomeriggio, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto. Nell’impatto, sono rimaste ferite tre persone: una donna di 73 anni, trasportata all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso in codice 2, una donna di 59 anni ed un uomo di 65 anni, trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Pitigliano, l’ambulanza della Croce Rossa di Semproniano, l’ambulanza della Misericordia di Piancastagnio, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.