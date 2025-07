Musica, solidarietà e caccia al tesoro: la “Red Night” illumina la frazione

Marina di Grosseto (Grosseto). Venerdì 25 luglio torna un atteso appuntamento dell’estate maremmana, la “Red Night” di Marina di Grosseto, una serata a tema tutta dedicata al colore rosso, organizzata dalla Pro Loco di Marina e Principina con la collaborazione del Comune di Grosseto.

Il programma

Il primo elemento distintivo della serata è la fantastica orchestra di strada Bandão: più di 30 musicisti tutti con il loro outfit rosso. Dalle 21.30 Bandão porterà i ritmi afro-brasiliani nelle strade di Marina, dal corso al lungomare fino alla piazza della Chiesa. Bandão è un’orchestra di percussioni diretta dai maestri Francesco Petreni e Lorenzo Catacchini, con oltre 30 anni di storia e prestigiose esibizioni in tutto il mondo. Hanno suonato anche al recente Festival di Sanremo, ospiti di Lorenzo Jovanotti.

Il colore rosso nel sociale caratterizza la grande Red Area allestita nella passeggiata lungomare fra il bagno Raffaello e il bagno Tirreno, con la Croce Rossa Italiana che presenterà vari aspetti delle attività in cui opera: simulazione di soccorso in caso di incidente, dimostrazione di disostruzione pediatrica, ecc., ma anche Truccabimbi e attività cinofile. E con Avis, che proporrà a grandi e bambini la scoperta di un gioco da tavolo, “Capitan Avis”, ideato proprio per stimolare la cultura della donazione del sangue.

Dulcis in fundo una grande caccia al tesoro per le vie di Marina, organizzata dai Marinado’s della parrocchia di Marina di Grosseto e divisa in due categorie: teenagers fino ai 18 anni e famiglie. Ovviamente la tematica del gioco seguirà il tema della serata e quindi il rosso in ambito musicale, cinematografico, enogastronomico, ecc.

Iscrizioni rigorosamente online al link https://bit.ly/cacciaaltesoromarina2025 e premi a tutti partecipanti.

Inutile dire che per l’occasione è gradito l’abbigliamento rosso.