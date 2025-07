Basse interruzioni del servizio e minori sospensioni del flusso idrico: AdF premiata da Arera

Grosseto. Acquedotto del Fiora premiata da Arera per la qualità tecnica. Ieri (17 luglio) a Milano, nel contesto del seminario nazionale “Investimenti e qualità del servizio idrico integrato”, una delegazione aziendale ha ritirato il premio conferito dall’Autorità di Regolazione ai gestori che si sono distinti per le migliori performance nell’erogazione del servizio idrico integrato in Italia.

Il riconoscimento è giunto in seguito alla pubblicazione, da parte di Arera, della delibera relativa ai risultati finali di applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti) per le annualità 2022-2023, molto positivi per Acquedotto del Fiora.

In particolare, Acquedotto del Fiora è stato premiato come terzo gestore a livello nazionale per aver conseguito i miglioramenti più ampi rispetto agli obiettivi fissati con riferimento all’indicatore M2 relativo alle interruzioni del servizio, cioè minori sospensioni del flusso idrico.

“Si tratta di un grande riconoscimento – commenta il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai –, frutto degli investimenti fatti in questi anni, ma soprattutto dell’impegno di tutta l’azienda, a partire dalle strutture tecniche e, in particolare, dalla Work Force e dal personale operativo sul territorio. Sono loro che, in prima linea 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, con tenacia, professionalità e passione non solo garantiscono continuità e qualità del servizio, ma sono i primi artefici del suo progressivo e prezioso miglioramento. Questo premio testimonia non solo come Acquedotto del Fiora si distingua per performance ottenute rispetto al panorama nazionale, ma come sia cresciuta e riesca a crescere anno dopo anno. Il nostro non è un lavoro come gli altri, dal nostro impegno dipendono la disponibilità e la qualità della risorsa più preziosa che ci sia per la vita e per tutte le attività umane, nonché la tutela dell’ambiente, soprattutto per le nuove e le future generazioni”.

“Il più grande ringraziamento va a tutti i nostri collaboratori – aggiunge Michela Ticciati, responsabile erogazione servizio idrico integrato di Acquedotto del Fiora – per l’impegno quotidiano, l’attaccamento e il senso di appartenenza alla comunità aziendale, ma soprattutto l’amore per il proprio lavoro e per il meraviglioso territorio che ci onoriamo di servire. Il riconoscimento ottenuto è prima di tutto loro, perché questi sono traguardi che si raggiungono con competenza, attenzione e senso di responsabilità. Un risultato che ci spinge a fare ancora di più per garantire il miglior servizio possibile alla comunità”.