Libri di testo gratuiti per gli studenti della scuola media: torna l’iniziativa del Comune

Scarlino (Grosseto). Si rinnova anche per l’anno scolastico 2025/2026 il progetto promosso dall’amministrazione comunale di Scarlino a sostegno delle famiglie del territorio: i libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “A. Mariotti” di via Lelli a Scarlino Scalo saranno forniti gratuitamente dal Comune.

L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie con almeno un genitore residente nel Comune di Scarlino. Come già avvenuto negli anni precedenti, non sarà necessario presentare alcuna richiesta: sarà infatti l’amministrazione stessa a occuparsi dell’ordine dei testi scolastici e della loro consegna all’inizio dell’anno, direttamente nei locali della scuola, grazie alla collaborazione del personale scolastico.

Al momento del ritiro, sarà richiesto ai genitori di compilare e firmare un apposito buono. I testi scolastici forniti gratuitamente non potranno essere ceduti o venduti e dovranno essere restituiti al termine del ciclo scolastico. Si precisa inoltre che non possono accedere all’iniziativa coloro che risultano beneficiari del contributo regionale “Libri Gratis”.

«Confermiamo con convinzione questo progetto – dichiara il sindaco Francesca Travison – che rappresenta una concreta forma di sostegno alle famiglie e un impegno costante nel garantire il diritto allo studio per tutte le ragazze e i ragazzi del nostro territorio».

«Accanto alla fornitura gratuita dei libri – aggiunge il vicesindaco Michele Bianchi –, continua ad essere garantito anche il servizio di trasporto scolastico senza alcun costo per le famiglie. Un impegno che portiamo avanti con coerenza e responsabilità, per ridurre le disuguaglianze e sostenere il percorso educativo dei nostri giovani cittadini, dalla scuola fino all’ingresso nella vita adulta».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Scuola al numero 0566.38529 oppure scrivere all’indirizzo e-mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it.