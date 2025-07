Al via la sostituzione della barriera sulla camminata verso le cascate: investiti 200mila euro

Manciano (Grosseto). Sono iniziati i lavori di sostituzione della barriera che costeggia il percorso pedonale che conduce alle Cascate del Gorello, nel cuore della Follonata.

Si tratta del primo intervento previsto dal progetto “Dalle acque termali allo sviluppo della destinazione turistica”, finanziato anche con un contributo regionale di 100.000 euro, per un investimento complessivo di 200.000 euro.

L’intervento punta a migliorare la sicurezza e il decoro dell’area, uno dei luoghi più visitati del territorio comunale, frequentato ogni anno da migliaia di turisti attratti dalle acque termali.

«Si tratta di un investimento importante per lo sviluppo turistico della nostra area termale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Marco Galli –. I lavori iniziati oggi, giovedì 17 luglio, sono affidati dal Comune ad una ditta esterna e sono solo la prima fase: nei prossimi mesi proseguiremo con la messa a dimora di piante ornamentali e la posa di arredi come cestini e totem informativi, per rendere l’esperienza dei visitatori ancora più accogliente e strutturata».

Il progetto prevede infatti una più ampia sistemazione del parcheggio turistico e del camminamento, con l’obiettivo di rafforzare la vocazione turistica dell’area in modo sostenibile e coordinato.