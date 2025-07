Ospedale Petruccioli, il sindaco scrive alla Asl: “Decisioni calate dall’alto, territorio snobbato”

Sorano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Sorano esprime “la propria forte preoccupazione per una decisione recentemente assunta dall’Asl, in totale assenza di confronto preventivo con il Comune e senza alcuna informazione rivolta ai cittadini”.

“Una scelta unilaterale che, oltre a suscitare sconcerto, rischia di produrre effetti negativi sulla qualità e sull’accessibilità dei servizi sanitari nel nostro territorio – continua la nota del Comune –. In un momento in cui la sanità pubblica locale richiede dialogo, trasparenza e cooperazione tra enti, risulta del tutto incomprensibile che l’Azienda sanitaria abbia agito in modo isolato, escludendo l’amministrazione comunale da qualsiasi fase decisionale. Un atteggiamento che non solo mina il principio di leale collaborazione tra istituzioni, ma appare anche irrispettoso nei confronti della nostra comunità. Alla luce della gravità della situazione, il sindaco Ugo Lotti ha trasmesso una comunicazione ufficiale all’Asl richiedendo un riscontro urgente entro e non oltre tre giorni. Se entro tale termine non perverrà alcuna risposta, né si aprirà un confronto serio e costruttivo per affrontare le criticità derivanti da questa decisione, l’amministrazione si riserva di adottare tutte le misure necessarie, istituzionali e politiche, per opporsi con fermezza al provvedimento”.

“Siamo e restiamo disponibili a un dialogo – dichiara il sindaco Lotti –, ma non accetteremo imposizioni che ignorano il territorio e le esigenze reali dei cittadini. La tutela della salute pubblica e dei diritti della nostra comunità viene prima di ogni cosa”.

“L’amministrazione comunale si augura che, da parte dell’Asl – termina il comunicato -, prevalga il senso di responsabilità e la volontà di costruire insieme risposte efficaci e condivise”.