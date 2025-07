Fonte Oliva torna a vivere: “Simbolo della rinascita della frazione”

Scansano (Grosseto). “Sabato 12 luglio c’è stata una festa a Murci per una rinascita e ho potuto conoscere Fonte Oliva. Tagliare il nastro è stato per me un grande piacere, Grazie a tutti e non faccio elenchi, grazie a Murci”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Maria Bice Ginesi, sindaco di Scansano.

“E’ stata una festa per aver ritrovato ‘un luogo’ molto frequentato tanti anni fa, dove la gente di Murci e soprattutto le donne con grande fatica lavavano i panni e portavano acqua a casa, ma stavano insieme facendo due ‘chiacchere’ sulle piccole e grandi cose della vita. Questo voglio sottolineare ‘Fonte Oliva luogo di incontro’ – continua il sindaco -. La sistemazione stessa della fonte, che è durata due anni, non vuol dire solo la bellezza e la riscoperta di un monumento, ma è la rinascita di una comunità; per riportare alla luce Fonte Oliva hanno collaborato i vecchi murciaioli e i nuovi arrivati e questo ci fa capire l’amore che la comunità di Murci ha per la propria storia, ma anche come la gente di questo paese, nello stesso tempo, creda e investa nel futuro: si sta già pensando ad altre fonti da ‘salvare’ per poter organizzare un viaggio tra le fonti, tra storia e natura”.