Oltre 200mila euro di finanziamento per lo stadio di calcio: in arrivo nuovi spogliatoi

Follonica (Grosseto). Dalle graduatorie ufficiali degli interventi ammessi e finanziati dalla Regione Toscana arriva una notizia importante per il Comune di Follonica: il progetto per l’adeguamento funzionale dello stadio comunale “Nicoletti” è stato ammesso a finanziamento, con un contributo regionale complessivo di 202.500 euro su un intervento da 250.000 euro, cofinanziato dal Comune. L’operazione – cui ha lavorato l’amministrazione comunale – riguarderà gli spogliatoi.

Il contributo sarà erogato in due annualità, nel 2025 e 2026, con 101.250 euro per ciascun anno.

“Si tratta di una notizia estremamente positiva – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – che conferma la volontà di questa Giunta di investire nello sport e nella qualità delle nostre strutture. L’impianto ‘Nicoletti’ è un punto di riferimento per la città e per tanti giovani atleti. Questo primo intervento segna l’inizio di un percorso più ampio di riqualificazione delle strutture a disposizione della città. In generale si parla tanto di sport, dei valori da coltivare, dell’importanza dell’attività fisica e questo per noi amministratori vuol dire anche investire sui servizi che diamo ai cittadini e soprattutto alle nuove generazioni”.

Il progetto in questione prevede un nuovo blocco di spogliatoi per adeguarsi alle norme ed ha tenuto conto delle esigenze dell’attuale gestore, U.S. Follonica Gavorrano.

“L’intervento ammesso a finanziamento – va avanti il sindaco – riguarda la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi, come prima fase di un piano più articolato, volto all’adeguamento dell’impianto alle disposizioni regolamentari della Lega nazionale dilettanti (Lnd)”.

L’attuale edificio adibito a spogliatoio presenta alcune criticità. Il nuovo blocco spogliatoi, dunque, rappresenta un intervento strategico e necessario per:

garantire locali idonei per almeno 20 calciatori, con docce, servizi igienici, spogliatoi per dirigenti e arbitri;

consentire l’integrazione con il blocco esistente, che sarà riqualificato in una seconda fase, così da poter ospitare due squadre complete più la terna arbitrale in linea con le richieste federali;

mantenere la continuità d’uso dell’impianto sportivo durante i lavori, attraverso una programmazione che assicuri l’utilizzo alternato degli spazi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Questo per limitare i disagi nel cantiere.

“Con questo intervento – aggiunge il sindaco Matteo Buoncristiani – non solo miglioriamo concretamente la struttura, ma prepariamo lo stadio ‘Nicoletti’ a essere conforme ai più recenti requisiti sportivi e federali, garantendo agli utenti un impianto moderno, sicuro e funzionale”.