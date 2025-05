Follonica (Grosseto). Il nuovo parcheggio dell’area dell’ex depuratore sarà collegato al parcheggio di piazza Martiri di Nassiriya e non più a via Europa, come previsto dal progetto iniziale.

E’ la modifica voluta dal sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e dalla sua Giunta, che ha previsto anche la riduzione del numero degli stalli di sosta a vantaggio del verde, poiché l’area di fatto si trova immersa in una zona che necessità di mantenere le sue caratteristiche originarie, dando comunque una risposta in termini di parcheggi per i veicoli di Senzuno, che ne è invece piuttosto sprovvista.

“E’ questo un provvedimento in linea con i principi e l’azione di Urban Center, che vanno a prediligere la mobilità dolce rispetto all’utilizzo delle auto – dichiarano il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Poggetti –: il parcheggio era stato pensato dalla precedente Giunta per accogliere i turisti, invece con questa delibera apportiamo dei cambiamenti fondamentali. Prevedendo l’accesso da piazza Nassiriya andiamo fondamentalmente a dotare il quartiere, Senzuno, e quindi i suoi residenti, di un servizio di sosta che si trova in una posizione strategica, ma comunque leggermente spostato rispetto al centro abitato. Abbiamo deciso inoltre di prevedere anche più verde all’interno del parcheggio in questione, in modo tale che non si tratti di una distesa di cemento completamente avulsa dal contesto: siamo abituati a vedere la zona del Petraia e dell’ex Ilva come una zona ricca di vegetazione e non ci piaceva l’idea di stravolgere le cose”.