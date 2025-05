Taglio del bosco eseguito danneggiando le piante: ditta multata per oltre 60mila euro

Sorano (Grosseto). A Sorano, i Carabinieri forestale del Nucleo di Santa Fiora, durante i controlli sulle utilizzazioni boschive, hanno accertato numerose violazioni amministrative a carico di un’impresa boschiva che ha eseguito il taglio di un bosco di circa 48 ettari.

I militari hanno verificato che le operazioni sono state eseguite impiegando mezzi meccanici non idonei, i quali massimizzano la velocità di realizzazione dell’intervento a discapito della salute delle piante tagliate. Dagli accertamenti è emerso che le ceppaie sono state fessurate talvolta anche in modo irreversibile, tanto che in certi casi è stata del tutto compromessa la rinnovazione del bosco.

Le pratiche selvicolturali previste dalla legge sono funzionali ad un corretto utilizzo delle risorse forestali in modo tale che il bosco abbia modo di rinnovarsi senza eccessiva pressione.

I boschi in provincia di Grosseto rappresentano un patrimonio di biodiversità che si estende per oltre 400mila ettari sui quali è fondamentale una vigilanza continua da parte della specialità Forestale dell’Arma.

L’impresa boschiva è stata sanzionata per aver violato numerose norme di settore, per un importo di oltre 60.000 euro.