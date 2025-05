Nuovo cinema Tirreno: ecco il programma del weekend

Capalbio (Grosseto). Saranno tre le pellicole protagoniste al Nuovo cinema Tirreno.

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio nella sala di Borgo Carige saranno proiettati “The legend of Ochi” di Isaiah Saxon, “Paternal leave” di Alissa Jung e con Luca Marinelli e “Il quadro rubato” di Pascal Bonitzer.

Il primo ci sarà venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio alle 17; “Paternal leave” è in programma per venerdì 23 alle 19, sabato 24 alle 21.30 e domenica 25 maggio alle 19; “Il quadro rubato”, infine, sarà proiettato venerdì 23 alle 21.30 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 24 alle 19 e domenica 25 maggio alle 21.30.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7(Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.