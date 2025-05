Torna la “Corsa dei Barchini”: per la prima volta in laguna gareggiano anche le donne

Orbetello (Grosseto). Sabato 17 maggio torna in laguna una delle grandi protagoniste delle feste di maggio: la “Corsa dei Barchini”, giunta alla sua 113esima edizione, a cui quest’anno si affiancherà, per la prima volta nella sua storia, anche un’edizione al femminile.

«La “Corsa dei Barchini” di Orbetello è una tra le più antiche manifestazioni remiere della Maremma e d’Italia – spiega il presidente dell’associazione “Corsa dei Barchini”, Gianluca Santi -, le origini della manifestazione, infatti, si perdono nel 1800, dato che diverse edizioni sono state saltate per via delle guerre e dell’usura delle storiche imbarcazioni in legno. La manifestazione è ripartita grazie al restauro delle imbarcazioni storiche fatta dall’amministrazione comunale e alla volontà di un gruppo di appassionati della Società Canottieri Orbetello che ha fondato l’associazione Corsa dei Barchini circa 20 anni fa. Il ritorno della “Corsa dei Barchini” rappresenta, quindi, un pezzo importante della storia di Orbetello che, grazie alla collaborazione, del Comune, della Società Canottieri Orbetello, della cooperativa dei Pescatori e della Proloco Lagunare, torna a essere una delle protagoniste nei giorni delle feste del santo patrono San Biagio».

«Una manifestazione – spiega l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – che, fin dal primo mandato come assessore alla cultura, ho voluto fortemente far rinascere e valorizzare, in quanto è una delle tradizioni più antiche della nostra cittadina e fortemente legata alle nostre radici e alla nostra laguna. Quando siamo partiti la “Corsa dei Barchini” non si svolgeva più ed è per questo che mi sono impegnata a farla rinascere con il supporto dell’intera amministrazione e degli appassionati, tra cui l’attuale presidente Gianluca Santi e i suoi collaboratori. Quest’anno, poi, è con particolare soddisfazione che accogliamo la grande novità della gara al femminile: un segnale che l’evento sta crescendo, abbracciando sempre di più tutta la nostra comunità».

«Come delegato allo sport – aggiunge Ivan Poccia, consigliere comunale con delega, fra le altre, anche allo sport – sono molto orgoglioso di un evento così rappresentativo della storia di Orbetello, che, grazie al nostro contributo e a quello di un gruppo di esperti, si è ripreso la scena in modo così importante. Non solo, gli atleti dell’associazione hanno dimostrato grandi capacità, riportando Orbetello a gareggiare in ambiti extraterritoriali e vincendo anche gare remiere prestigiose. Non possiamo che ringraziarli per questo e per l’impegno che profondono nel portare avanti e far crescere la “Corsa dei Barchini»”.

Il programma

Il programma di quest’anno (sabato 17 maggio) prevede il ritrovo in piazza del Duomo alle 17.30, dove si svolgerà la benedizione degli equipaggi. Dopo la benedizione, gli equipaggi, assieme all’associazione Duca D’Arcos in abiti storici e agli sbandieratori di Città della Pieve, sfileranno per le vie del centro storico, dove effettueranno un’esibizione. Il corteo si dirigerà sul lungolago di Levante (lungolago delle Crociere) dove, dalle 18 circa, è previsto il sorteggio delle corsie e la discesa in acqua degli equipaggi per il riscaldamento. Alle 18.30 circa sarà dato il via alla 1^ “Corsa dei Barchin”i femminile e, a seguire, intorno alle 19, circa si terrà la 113esima “Corsa dei Barchini” maschile. Il giornalista Paolo Mastracca curerà la telecronaca dell’evento che, inoltre sarà trasmesso su Lifebox Streaming con la diretta di Alessandro Roncolini.

«Come presidente dell’associazione Corsa dei Barchini – conclude Santi – colgo l’occasione per invitare tutta la cittadinanza a partecipare numerosa alla festa che più rappresenta la storia di Orbetello e della sua laguna per tifare i ragazzi e le ragazze che si impegnano sia negli allenamenti che nell’organizzazione di eventi come questo. In un periodo di difficoltà per la nostra laguna, sono questi eventi storici e sportivi che permettono di focalizzare ancora di più l’attenzione sulla sua bellezza e la sua importanza».

La gara

Nella “Corsa dei Barchini” si affrontano gli equipaggi in rappresentanza dei rioni storici di Orbetello: rione Porto (bianco-azzurro), rione Duomo (rosso-giallo), rione Piazza d’Armi (bianco-rosso) e i più recenti storicamente parlando: rione Neghelli (rosso-blu) e rione Stazione (giallo-verde) vincitore, tra l’altro, dell’ultima edizione.

Ad aprile c’è stata una selezione aperta a tutti, dove gli aspiranti concorrenti alla “Corsa dei Barchini” si sono affrontati su un percorso di 800 metri con una virata per stabilire quali fossero i 5 equipaggi più veloci che avrebbero partecipato alla vera e propria finale del 17 maggio.

I 5 migliori equipaggi selezionati hanno scelto in ordine di arrivo quale rione rappresentare e sono stati sorteggiati i barchini sui quali gareggiare che hanno tutti nomi di pesci molto conosciuti tipici della zona: spigola, orata, cefalo, anguilla e sarago.

Questa formula della regata open con la selezione permette di dare modo a tutti gli appassionati di partecipare e ai nuovi vogatori di mettersi in gioco per provare a conquistare un posto nella “Corsa dei Barchini”. Quest’anno la partecipazione è stata di ben 10 equipaggi.

Gli equipaggi

Ecco i nomi degli equipaggi maschili che hanno passato la selezione abbinati al loro rione e che si sfideranno su 8 vasche da 200 metri sul nuovo campo di gara del lungolago di Levante, che prevede vasche più corte, più virate e la gara perpendicolare al lungolago con partenza ancorata a terra.

Rione Stazione (colori giallo-verde), vincitore della 112^ edizione del 2024, è rimasto lo stesso equipaggio, grande favorito per la vittoria.

Timoniere: Alessio Benocci

Primo remo: Marco Casetta

Secondo remo: Francesco Ventura

Barchino: Sarago

Rione Piazza d’Armi (colori bianco-rosso)

Timoniere: Maurizio Tosi

Primo remo: Gianluca Santi

Secondo remo: Gabriele Lenzi

Barchino: Orata

Rione Neghelli (colori rosso–blu)

Timoniere: Tobia Marconi

Primo remo: Rocco Marconi

Secondo remo: Dennis Fanciulli

Barchino: Anguilla

Rione Duomo (colori giallo-rosso)

Timoniere: Andrea Santi

Primo remo: Leonardo Chegia

Secondo remo: Pietro De Maria

Barchino: Cefalo

Rione Porto (colori bianco–azzurro)

Timoniere: Alessandro Giovani

Primo remo: Valerio Fronda

Secondo remo: Claudio Piro

Barchino: Spigola

Per quanto riguarda le ragazze, la prima edizione della “Corsa dei Barchini femminile” si svolgerà su 2 vasche da 200 metri con una virata.

Questi i nomi degli equipaggi femminili:

Rione Stazione (colori giallo-verde);

Timoniere: Alessandro Giovani

Primo remo: Giorgia Casetta

Secondo remo: Diletta Bellumori

Barchino: Sarago

Rione Piazza d’Armi (colori bianco-rosso)

Timoniere: Maurizio Tosi

Primo remo: Roberta Gabrielli

Secondo remo: Giorgia Schiano

Barchino: Orata

Rione Neghelli (colori rosso–blu)

Timoniere: Alessio Benocci

Primo remo: Beatrice Rossi

Secondo remo: Federica Morici

Barchino: Anguilla

Rione Duomo (colori giallo-rosso)

Timoniere: Andrea Santi

Primo remo: Irene Fanteria

Secondo remo: Angelica De Angelis

Barchino: Cefalo

Rione Porto (colori bianco–azzurro)

Timoniere: Marco Giudici

Primo remo: Greta Persiano

Secondo remo: Emilia Mele

Barchino: Spigola