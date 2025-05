Verso il centro di raccolta per rifiuti: via libera al progetto esecutivo, investito oltre 1 milione

Follonica (Grosseto). La Giunta comunale di Follonica ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro di raccolta per rifiuti urbani e assimilati in via dell’Industria, un intervento da oltre 1,2 milioni di euro, finanziabile attraverso fondi europei (Fesr Por) e pensato per migliorare l’efficienza del sistema di raccolta differenziata e la qualità del servizio ai cittadini.

Il progetto

Il progetto, elaborato da Sei Toscana e già inserito negli strumenti di pianificazione comunale, prevede la costruzione di una nuova struttura nella zona artigianale, in una location più funzionale ed utile, in grado di rispondere alle esigenze ambientali e logistiche della città.

L’iter seguirà i passaggi previsti: dalla candidatura all’auspicato finanziamento regionale, al successivo aggiornamento dei piani operativi, fino all’avvio dei lavori, con attenzione anche ai costi e alla gestione, che sarà coordinata attraverso la tariffa, secondo le disposizioni nazionali Arera.

“Il nuovo centro di raccolta è un passo fondamentale per rendere Follonica una città sempre attenta all’ambiente e alla sostenibilità. Abbiamo lavorato con l’obiettivo di dare ai cittadini un servizio efficiente e di qualità, capace di accompagnare la crescita della città e garantire il decoro urbano e la tutela del territorio – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti -. Questo intervento si inserisce in una visione più ampia di sostenibilità ambientale, efficienza e attenzione al territorio. Il nuovo centro sarà un’infrastruttura moderna, capace di rispondere alle esigenze della popolazione e di migliorare la gestione dei rifiuti, anche in un’ottica di economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale. Inoltre, rappresenta un riconoscimento concreto ai tanti cittadini virtuosi che già utilizzano responsabilmente il centro di raccolta. L’ipotesi di aggiudicazione del finanziamento Fesr, cosa di cui siamo molto fiduciosi, ci permetterà di finanziare l’80% dell’opera, evitando così di gravare eccessivamente sul cittadino”.

L’amministrazione conferma la volontà di portare avanti una programmazione attenta, che tenga conto non solo delle esigenze logistiche, ma anche della valorizzazione dei finanziamenti disponibili, così da ottenere il massimo beneficio per la comunità.