Lotterie in Toscana: un’analisi economica tra numeri, trend e impatti sociali

In Toscana, come nel resto d’Italia, le lotterie legali rappresentano una delle principali forme di gioco pubblico. Il loro peso economico è tutt’altro che trascurabile: contribuiscono alle casse dello Stato, generano un indotto rilevante e coinvolgono milioni di cittadini. Tuttavia, la crescita costante del settore impone un’analisi equilibrata, che tenga conto non solo dei flussi monetari, ma anche delle ricadute sociali e sanitarie, specie per le fasce più fragili della popolazione.

La dimensione del fenomeno in Toscana

Secondo i più recenti rapporti pubblici sul gioco d’azzardo, la Toscana è stabilmente tra le regioni con la più alta spesa pro capite. Nel 2022, secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tutta la regione sono stati giocati circa 4 miliardi di euro, con un incremento sensibile rispetto all’anno precedente, che si attestava intorno ai 2,3 miliardi. Di questi, circa 1,05 miliardi rappresentano la spesa effettiva, ovvero il denaro realmente perso dai giocatori (giocate meno vincite).

Il dato diventa ancora più significativo se si considera che in media ogni cittadino toscano maggiorenne ha speso oltre 800 euro all’anno in giochi d’azzardo, con punte superiori ai 2.000 euro nelle province di Grosseto e Livorno.

Focus sulle lotterie tradizionali e istantanee

Le lotterie – inclusi Lotto, 10eLotto, Gratta e Vinci e Superenalotto – sono tra le forme di gioco più diffuse in Toscana e rappresentano una componente storica e strutturale del sistema del gioco legale italiano. A differenza di altri giochi a maggiore componente strategica o di abilità, le lotterie si basano esclusivamente sulla fortuna, risultando quindi accessibili anche a chi non possiede alcuna esperienza pregressa. Questo le rende particolarmente attrattive per ampie fasce di popolazione, soprattutto in contesti urbani e semi-urbani dove l’offerta è capillare.

Secondo il report annuale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), i giochi numerici a totalizzatore nazionale (come il Superenalotto) e quelli a quota fissa (come il 10eLotto) rappresentano stabilmente tra il 20% e il 25% della raccolta complessiva nella regione. A questi si aggiunge l’enorme diffusione dei Gratta e Vinci, che costituiscono una quota ancora maggiore in termini di volume di giocate, soprattutto nei piccoli centri abitati, dove spesso rappresentano l’unica forma di intrattenimento accessibile senza connessione internet o dispositivi digitali.

Il Lotto, in particolare, resta profondamente radicato nella cultura popolare toscana. Si tratta di un gioco che ha attraversato generazioni e che è spesso legato a pratiche tradizionali, come la smorfia napoletana o l’interpretazione dei sogni, ancora presenti anche nei contesti culturali della Toscana più profonda. Nelle fasce d’età più mature, il Lotto mantiene una forte presa anche per via della sua cadenza settimanale, che si integra con abitudini consolidate come la visita al bar o alla tabaccheria.

Il Gratta e Vinci, invece, rappresenta il gioco d’azzardo di massa per eccellenza: immediato, semplice, visivo. È particolarmente diffuso tra le fasce d’età più giovani, i lavoratori pendolari e anche tra chi non gioca abitualmente, ma è attratto dalla possibilità di una vincita istantanea. La sua capillarità è impressionante: si trova in quasi ogni punto vendita autorizzato, da bar a edicole, da supermercati a ricevitorie, con centinaia di tagliandi diversi per grafica, prezzo (da 1 a 20 euro) e premi massimi. Questa varietà alimenta una sorta di “curiosità compulsiva” che può contribuire all’aumento della frequenza di gioco, sebbene la probabilità di vincita rilevante resti estremamente bassa.

Il 10eLotto, dal canto suo, ha acquisito popolarità negli ultimi anni grazie al suo formato più dinamico e alla possibilità di giocare ogni cinque minuti, soprattutto nelle sue versioni con estrazione automatica. Questo ha trasformato il gioco da un evento settimanale a un’esperienza quasi continua, con un impatto importante sia sulla raccolta complessiva che sui comportamenti dei giocatori. Non a caso, il 10eLotto ha registrato una crescita costante nei comuni toscani con alta densità abitativa e nei quartieri periferici delle grandi città, dove le ricevitorie fungono spesso da punto di ritrovo sociale.

Infine, il Superenalotto rimane una delle lotterie più note e pubblicizzate, con jackpot milionari che attirano l’attenzione mediatica e portano a picchi di raccolta anche in Toscana, specialmente in concomitanza con estrazioni straordinarie o premi eccezionali.

La digitalizzazione del gioco: tra innovazione e rischi

Negli ultimi anni, il gioco online ha conosciuto un’espansione esponenziale. La pandemia ha accelerato una tendenza già in corso, portando molti utenti a spostarsi dalle ricevitorie fisiche alle piattaforme digitali. Il superenalotto online, ad esempio, consente di giocare comodamente da casa e ha attratto nuove fasce di utenti, anche tra i nativi digitali.

In Toscana, secondo i dati forniti da ARS Toscana e Coeso Società della Salute, oltre il 50% delle giocate nel 2022 è avvenuto online, con punte del 70% in città come Firenze e Pisa. La possibilità di accesso h24, unita alla pubblicità massiccia e alla facilità di pagamento tramite carte o wallet digitali, rende il gioco online particolarmente insidioso dal punto di vista del controllo comportamentale.

Ricadute economiche dirette: entrate fiscali e occupazione

Il comparto del gioco legale, lotterie incluse, genera entrate fiscali rilevanti. Nel 2022, l’erario ha incassato a livello nazionale oltre 11 miliardi di euro e si stima che la Toscana contribuisca per circa il 6% di questo totale, ovvero circa 660 milioni di euro. Di questi, una quota significativa deriva proprio dai giochi numerici e istantanei.

Sul fronte dell’occupazione, il settore coinvolge centinaia di addetti solo in Toscana: dai titolari di ricevitorie e tabaccherie agli agenti di vendita, fino alle figure legate alla logistica e alla sicurezza dei sistemi informatici delle piattaforme online. L’indotto include anche attività collaterali, come quelle pubblicitarie, editoriali e legali.

Le conseguenze sociali e sanitarie

Il gioco d’azzardo patologico (GAP) è una delle problematiche sociali emergenti più gravi associate alla diffusione del gioco legale. In Toscana, l’ARS stima che circa il 2% della popolazione sia a rischio di sviluppare una dipendenza, con un’incidenza più alta tra disoccupati, pensionati con reddito minimo e giovani adulti.

Nel triennio 2024–2026, la Regione Toscana ha stanziato circa 8 milioni di euro per azioni di contrasto al GAP. I fondi verranno utilizzati per campagne informative nelle scuole, percorsi di psicoterapia, formazione per i medici di base e potenziamento dei servizi di dipendenze delle ASL.

In parallelo, sono stati avviati progetti di «mappatura» delle zone sensibili – scuole, centri anziani, ospedali – per limitare l’apertura di nuove sale gioco e ricevitorie nelle vicinanze.

Impatti economici indiretti: un gioco a somma zero?

Gli esperti di economia pubblica spesso mettono in guardia da un falso mito: quello secondo cui la spesa per il gioco rappresenti una ricchezza “aggiuntiva” per l’economia. In realtà, i soldi spesi in giochi d’azzardo sono spesso sottratti ad altri consumi (ristorazione, cultura, sport) che generano un impatto economico e occupazionale più diffuso e sostenibile.

Inoltre, le conseguenze del GAP hanno un costo indiretto elevatissimo: spese sanitarie, perdita di produttività, indebitamento familiare, problematiche legali. Alcuni studi, tra cui quello dell’Università di Pisa, stimano che ogni euro perso nel gioco patologico generi fino a 2,5 euro di costi sociali.

Verso una gestione responsabile

Un futuro più sostenibile per il settore delle lotterie potrebbe passare da: