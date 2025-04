Doppio intervento di AdF: possibili disagi nella frazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Martedì 29 aprile AdF sarà al lavoro a Castiglione della Pescaia per un doppio intervento di distrettualizzazione a Punta Ala. I lavori fanno parte degli investimenti strategici per il futuro di Castiglione della Pescaia, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

I lavori

I due interventi, riuniti in un’unica giornata così da chiudere il flusso idrico una sola volta riducendo il più possibile l’impatto sul servizio ai cittadini, prevedono il rifacimento delle camere di manovra in via della Dogana e in via del Porto e potrebbero determinare, dalle 8 alle 17, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Casetta Civinini, condominio i Lecci, Fontanelle, i Boboli, il Fornino, il Porto, la Molletta, Pinetina, Punta Ala, Renaione, piazzale Alberelleta, piazzale Riviera, piazzetta del Porto, via dei Licheni, via del Bosco Fiorito, via del Fontino, via del Fornino, via della Cascata, via della Dogana, via della Foce, via della Pinetina, via della Sorgente, via della Tartana, via delle Eriche, via delle Fontanelle, via delle Mimose, via delle Nuvole, via dello Scoiattolo, via del Minigolf, via del Porto, via del Pozzino, via del Ruscello, via del Tennis, via Fiumara, via Fonte Nuova e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.