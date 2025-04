I parchi gioco del paese si rifanno il trucco: ecco gli interventi previsti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia ha avviato la riqualificazione dei parchi gioco del capoluogo.

È attualmente in corso la manutenzione del parco giochi pubblico di viale Tirreno ed in autunno sarà ristrutturato anche il parco urbano sul lungomare di via Roma.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza ed il corretto funzionamento delle attrezzature ludiche, assicurando un ambiente di gioco sicuro e accogliente per i bambini.

L’intervento sul parco di viale Tirreno, per un importo di 25.000 euro, è quasi concluso e prevede la riparazione dei giochi esistenti con la sostituzione delle parti usurate, l’installazione di un tappeto antitrauma per attutire eventuali cadute riducendo così il rischio di infortuni, l’installazione di una nuova altalena per offrire un ulteriore spazio di gioco ai piccoli utenti del parco.

«La manutenzione del parco giochi pubblico – dichiara il sindaco Elena Nappi – rappresenta un intervento importante per la sicurezza e il benessere dei bambini che lo frequentano. Con la riparazione e l’adeguamento normativo dei giochi esistenti, la sostituzione di quelli usurati, l’installazione del tappeto antitrauma e l’aggiunta di una nuova altalena, vogliamo creare un ambiente di gioco sicuro, stimolante ed accogliente per i nostri bambini».

Inoltre, la riqualificazione del parco viene completata dall’installazione di un nuovo bagno pubblico, una struttura molto richiesta da cittadini e turisti, compresi i frequentatori del parco giochi, scelta con grande cura dall’amministrazione e passata al vaglio autorizzativo della Soprintendenza. Infatti, il modulo prefabbricato prescelto ha l’esterno in corten, gli interni anti vandalo e una doccia calda, per un investimento complessivo di ulteriori 37.500 euro. L’accesso sarà a pagamento con carta di credito ed entrerà in funzione contestualmente alla riapertura del parco giochi entro metà maggio.

La realizzazione di un nuovo e moderno bagno pubblico è presentata con grande soddisfazione dall’assessore ai lavori pubblici Susanna Lorenzini.

«Questa iniziativa nasce da un’esigenza sentita dalla comunità e dai visitatori e la posizione strategica della struttura la rende ancora più importante – afferma l’assessore –. Si trova, infatti, davanti all’ultimo accesso pubblico al mare della zona che permette di raggiungere una spiaggia libera molto frequentata visto che qui si trova anche l’unica Green beach del comune, la spiaggia ecocompatibile ed accessibile ad ogni tipo di disabilità, fiore all’occhiello del paese. Inoltre, la zona prescelta per il nuovo servizio è dotata di un ampio parcheggio pubblico e si trova nel punto di collegamento della Ciclovia Tirrenica con il capoluogo, zona pertanto di grande passaggio. Il nuovo bagno pubblico, dotato di doccia calda, sarà accessibile anche alle persone con disabilità, garantendo a tutti un servizio comodo e dignitoso».

Per garantire la sicurezza, la pulizia e la corretta gestione della struttura, l’accesso sarà a pagamento tramite carte elettroniche. Questa modalità, ormai sperimentata in questo tipo di opere, aiuterà a prevenire atti vandalici e a mantenere il servizio sempre in condizioni ottimali. L’intervento fa parte di un più ampio piano di potenziamento delle strutture igienico-sanitarie, che prevede la collocazione di ulteriori servizi in punti strategici del territorio, per rendere ai cittadini ed ai tanti turisti l’esperienza di visita ancora più piacevole e confortevole.

«Siamo felici di poter annunciare questa novità – continua l’assessore Lorenzini – che testimonia l’attenzione del nostro Comune alle esigenze di tutti, villeggianti e paesani. Vogliamo rendere il nostro paese un luogo accogliente, accessibile e sempre più vivibile, valorizzando il nostro patrimonio e migliorando la qualità della vita di chi lo vive e lo visita. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo verso la promozione del nostro territorio come meta turistica di eccellenza, attenta alle richieste dei suoi cittadini e visitarori. Presto, infatti, un’altra struttura igienico-sanitaria sarà installata all’interno della piazza Orto del lilli, ulteriore zona strategica molto frequentata, sopratutto nel periodo estivo, perché sede di tanti eventi».

La riqualificazione del parco urbano di via Roma, invece, comporterà interventi più lunghi e complessi, per una spesa di 60.000 euro, per questo sarà realizzata a fine stagione. Infatti, oltre alla sostituzione dei vecchi giochi con attrezzature conformi agli attuali standard di sicurezza, ci sarà anche l’inserimento di un’area fitness attrezzata per fare attività fisica all’aperto pensata per adolescenti e per adulti, la realizzazione di nuovi spazi verdi con alberature e arbusti creando aree ombreggiate e angoli di relax che consentiranno di aumentare la biodiversità e migliorare la qualità dell’aria, la creazione di camminamenti in ghiaia per collegare le diverse aree del parco, facilitando la mobilità dei visitatori e migliorando l’accessibilità e la fruibilità del parco stesso.

«Sarà un ambiente ludico sicuro e stimolante – conclude il primo cittadino –, accessibile a tutti, un ambiente accogliente e funzionale, un luogo di incontro, svago e benessere per la comunità e per i turisti in grado di soddisfare le esigenze di tutti i visitatori e che ben si integra con il contesto naturale».