“Nidi Gratis”, il Comune partecipa alla misura della Regione: come aderire

Follonica (Grosseto). Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Follonica intende aderire alla misura “Nidi Gratis” della Regione Toscana, finanziata con il contributo del Fondo sociale europeo, per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia da parte dei bambini e delle bambini residenti nel territorio regionale.

“Nidi Gratis” consiste nell’applicazione di uno sconto sulla retta/tariffa per la frequenza dei nidi d’infanzia pubblici e privati accreditati (per la parte eccedente l’importo del Bonus Nido rimborsabile da Inps), ai genitori/tutori aventi diritto che ne faranno domanda sull’apposito applicativo della Regione Toscana con le modalità e nei termini che saranno successivamente indicati nel bando rivolto alle famiglie.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 92 dell’8 aprile scorso, è stata approvata l’adesione del Comune di Follonica alla misura “Nidi Gratis” per l’anno educativo 2025/2026.

Il bando “Nidi Gratis” prevede la necessità, da parte dell’Ente interessato, di individuare, preventivamente alla presentazione della propria candidatura, le strutture private convenzionate situate nel territorio comunale che intendano aderire al progetto.

I nidi privati potranno manifestare il loro interesse entro il termine di venerdì 18 aprile 2025, al termine del quale l’amministrazione comunale provvederà ad approvare la lista dei nidi d’infanzia (comunale e privati) dove le famiglie potranno beneficiare della misura “Nidi Gratis” 2025/26.

L’avviso e la relativa modulistica sono consultabili al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Avviso-pubblico-gestori-dei-servizi-educativi-privati-accreditati-per-la-prima-infanzia-3-36-mesi-.-Nidi-Gratis-2025-2026