“Sulle ali del fenicottero rosa”: ultimi giorni per iscriversi al soggiorno estivo per i ragazzi

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ricorda a tutte le famiglie che le iscrizioni per il soggiorno estivo “Sulle ali del fenicottero rosa” sono aperte fino al 30 aprile. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Wwf Travel e Four Seasons natura e cultura by Gaia 900, è rivolta a ragazzi tra i 9 e i 14 anni.

Il soggiorno

Il soggiorno si svolgerà al Casale Giannella, immerso tra le oasi di Orbetello e di Burano, e offre ai partecipanti un’esperienza educativa e coinvolgente all’insegna della scoperta della natura. Il programma prevede attività naturalistiche, snorkeling, escursioni guidate, uscite in barca a vela e momenti di gioco e socializzazione, sempre sotto la guida di educatori esperti del Wwf.

L’iniziativa è sostenuta economicamente dal Comune di Manciano, che ha destinato 10.000 euro per ridurre i costi a carico delle famiglie: il soggiorno, dal valore complessivo di 605 euro, sarà offerto al prezzo agevolato di 300 euro per ciascun partecipante.

I posti disponibili per ciascun turno sono limitati a 15. In caso di domande superiori alla disponibilità, il Comune procederà alla redistribuzione delle risorse in modo equo tra i richiedenti ammessi.

Le domande di partecipazione possono essere presentate di persona, all’Ufficio Protocollo del Comune (in piazza Magenta 1) o via pec, all’indirizzo comune.manciano@postacert.toscana.it.

Una volta verificata l’ammissibilità, sarà rilasciato un voucher numerato, necessario per procedere con l’iscrizione sul sito di Wwf Travel.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio politiche sociali del Comune di Manciano al numero 0564.625340 o scrivere a sara.bartoccini@comune.manciano.gr.it.