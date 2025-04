Giochi, divertimento e solidarietà: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il fine settimana a Castiglione della Pescaia sarà caratterizzato da tanti momenti di gioco, divertimento e solidarietà.

Il programma

Sabato 12 e domenica 13 aprile piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia si animerà con la nuova edizione del Mercatino di Scambio, un appuntamento all’insegna della sostenibilità e della condivisione che offre a tutti la possibilità di dare una nuova vita ad oggetti, vestiti, libri e accessori attraverso un sistema di baratto molto originale: non circola denaro, ognuno può portare ciò che non usa più e prendere liberamente quello che gli serve, in una vera e propria “caccia all’occasione”. Il mercatino è ad ingresso libero e sarà aperto, per entrambe le giornate, dalle 10 alle 18.

Domani, sabato 12 aprile, a Castiglione della Pescaia, si disputa il 4° Memorial Mario Saletti “Il Falco”, una gara ciclistica dedicata alla categoria giovanissimi. Ritrovo al bar Ciro per la partenza alle 16 e per le premiazioni al termine della gara.

La Pasqua si avvicina e a Castiglione della Pescaia è tutto pronto per la VII “Caccia al Tesuovo” che si terrà domenica. I bambini della scuola per l’infanzia e primaria di primo grado percorreranno corso della Libertà in lungo e in largo alla ricerca di colorate uova di cioccolato che il coniglio pasquale Ovidio si è divertito a nascondere in paese.

Per gli appassionati di bicicletta, domenica arriva la VII Granfondo Poggi di Maremma. Due percorsi agonistici e uno cicloturistico alla scoperta delle bellezze del territorio in un alternarsi di pianura e salite, con arrivo sul lungomare di Castiglione della Pescaia.

La giornata di domenica culmina con un evento solidale, il pranzo per Irene organizzato dal Lions Club Salebrum di Castiglione della Pescaia. Un’occasione per sostenere la giovane mamma Irene Dari, che sta affrontando un duro percorso di cura e riabilitazione. Il pranzo è alle 12.30 nella sala parrocchiale di Santa Maria Goretti.