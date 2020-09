Biglie sciolte: “Non abbiamo autorizzato Di Giacinto a fare iniziative con l’associazione”

“Apprendiamo a mezzo stampa della volontà del candidato Di Giacinto di fare una donazione alla nostra associazione contestualmente alla chiusura della campagna elettorale con l’evento ‘Una passeggiata per Follonica“‘.

A dichiararlo è Serena Piccardi, dell’associazione follonichese Biglie sciolte.

“Ci teniamo a sottolineare che non abbiamo autorizzato l’utilizzo del nome della nostra associazione e diffidiamo dal farlo ulteriormente, in quanto crediamo che in un momento così delicato per la nostra città sia giusto che l’associazionismo non venga strumentalizzato – termina Piccardi -. La nostra associazione, che si chiama Biglie sciolte, e non Briglie Sciolte, nasce con l’intento di includere e non ha finalità politiche“.