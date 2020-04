Il sindaco respinge le dimissioni di Luca Pallini: “Episodio increscioso, ma stima resta immutata”

In merito alle dimissioni di Luca Pallini, il sindaco di Manciano, Mirco Morini, dichiara: “Un episodio increscioso che rischia di acquistare dimensioni sproporzionate e di essere utilizzato ancora una volta dalla minoranza in maniera strumentale. Luca Pallini è un grande amministratore: la mia stima resta immutata. E sono sicuro di poter affermare quanto sia amato e vicino a ogni nostro concittadino. Ma conosco Luca anche come uomo, conosco la sua rettitudine e la sua onestà intellettuale. Credo fermamente che si sia trattata di una leggerezza, che si sia assolutamente trattata di una distrazione senza valore. Luca, uomo di cuore e amministratore serio e preparato, si è lodevolmente assunto la responsabilità morale e politica dell’errore. Ed è per questo, e in maniera convinta, che ora rinnovo la mia più totale fiducia nei confronti del vicesindaco e rigetto le sue dimissioni”.