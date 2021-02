Sanità, il sindaco lancia il nuovo assessorato: “Obiettivo potenziare l’ospedale”

“Ringrazio Stefano Covitto per il lavoro svolto in questi anni come assessore comunale“.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Da domani ci sarà il nuovo assessore comunale con la delega alla sanità – spiega Casamenti -. In questi anni abbiamo lottato per il mantenimento dell’ospedale e il potenziamento dei servizi sanitari nel nostro comune. Ora questa battaglia si rafforza con un vero e proprio assessorato alla sanità nella figura del consigliere comunale Michele Pianelli, farmacista, molto conosciuto e stimato dalla popolazione“.

“La delega al patrimonio viene invece attribuita all’attuale assessore all’urbanistica Luca Teglia, la delega alla casa e alla famiglia viene attribuita all’attuale vicesindaco e assessore al sociale Chiara Piccini: entrambi hanno lavorato davvero molto bene nelle loro deleghe – termina il sindaco -. Da domani già operative le nuove deleghe in capo ai nuovi assessori e al lavoro anche il nuovo assessore alla sanità Michele Pianelli”.