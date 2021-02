Covitto si dimette dalla Giunta: “Non mi riconosco più nell’azione di questa amministrazione”

“Ho deciso, dopo una lunga riflessione e un processo critico iniziato da tempo, di separare il mio impegno politico da quello del sindaco e della giunta del Comune di Orbetello“.

A dichiararlo è Stefano Covitto, consigliere con delega a patrimonio, casa e famiglia,

“Non mi riconosco più nell’azione di dell’amministrazione fatta di troppi individualismi, caratterizzata da metodi arroganti da parte di alcuni componenti fin troppo tollerati o condivisi – spiega Covitto -. Manca da tempo al Comune una guida con una visione chiara del futuro e di prospettiva. La scelta di oggi è presa nella convinzione di aver portato a termine i maggiori impegni assunti relativamente alle deleghe a me assegnate, nel rispetto degli impegni di mandato nei confronti dei 431 elettori che mi hanno votato e di tutta la collettività“.

“L’accordo raggiunto per la risoluzione della controversia sulla concessione dei diritti di pesca in laguna è stato frutto di un lavoro complesso e impegnativo. Oggi abbiamo come orbetellani una buona base su cui costruire un progetto organico di valorizzazione di una delle maggiori risorse del nostro territorio, fonte di lavoro, attrattiva per il turismo e luogo di eccellenza ambientale. Sulle politiche abitative ho impostato l’azione amministrativa sull’equità di trattamento tra i vari richiedenti, riuscendo a ribaltare la percentuale di esclusi fra gli orbetellani – termina Covitto -. Proprio partendo dai risultati raggiunti assumo questa dolorosa e sofferta decisione. Interrompo un’esperienza da assessore che mi ha dato molto per un desiderio di chiarezza e di distinguere il mio impegno dal sindaco e dagli altri componenti della Giunta comunale. Rimetto le mie deleghe anticipando che non mi candiderò alle prossime elezioni”.