Isgrec: Lio Scheggi nominato nuovo presidente

Il professor Paolo Passaniti, alla luce dei molti impegni professionali e della distanza geografica, si è dimesso dalla carica di presidente dell’Isgrec, ritenendo di non poter assicurare la dovuta presenza e diligenza nella gestione quotidiana dell’Istituto, oltretutto in una fase particolarmente delicata come quella dei lavori per la sede.

Il consiglio direttivo, riunitosi venerdì 10 settembre, comprendendo le ragioni delle dimissioni, ha apprezzato la volontà di Passaniti di continuare a offrire la sua esperienza scientifica nell’ambito del consiglio direttivo, esperienza quanto mai preziosa per i molti progetti che l’Istituto porta avanti.

Il consiglio direttivo all’unanimità ha quindi nominato Lio Scheggi, già vicepresidente, nuovo presidente. Elena Vellati è stata nominata vicepresidente, andando ad affiancare l’altro vice, Stefano Campagna.