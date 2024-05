Cameriera in nero e nessun documento sulla sicurezza: sospesa attività di un ristorante

Grosseto. Prosegue l’attività di contrasto al lavoro nero nel grossetano.

Gli ispettori del lavoro dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto, insieme ad un militare del Nucleo tutela Ispettorato del lavoro con il supporto di una pattuglia dei Carabinieri, hanno avviato un’ispezione in un’attività di ristorazione.

Nel corso della verifica è stata appurata la presenza di una sola lavoratrice, cameriera di sala, senza regolare assunzione. Nel luogo di lavoro non era presente alcun documento relativo alla sicurezza, in particolare è risultato non redatto il Dvr (Documento di valutazione dei rischi), violazione per la quale è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.