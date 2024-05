Verso le amministrative, Bartalini: “Creeremo una Multiservizi”

Castel del Piano (Grosseto). “Incontrando i cittadini, molto spesso ci sentiamo ripetere questa frase: ‘Anni fa c’era chi si occupava quotidianamente del verde, chi curava la pulizia, chi invece era addetto a una data mansione…’. Questo, purtroppo, è vero. Le recenti modifiche normative hanno modificato profondamente il numero massimo degli impiegati del Comune, finendo per farli essere un numero così esiguo da non riuscire neanche a curare l’ordinaria amministrazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista Michele Bartalini sindaco, che sostiene la ricandidatura di Michele Bartalini a sindaco di Castel del Piano.

“Proprio per risolvere questa problematica abbiamo messo al centro del nostro programma l’istituzione di una Multiservizi – continua la nota –. Che cosa è? Essa è una società che si occupa di erogare servizi pubblici che può essere istituita sia da un Comune che con la collaborazione di più Comuni, seguendo l’esempio positivo del Comune di Castiglione della Pescaia. I benefici sono tanti: per primo l’aspetto occupazionale, perché la Multiservizi ha bisogno di forza lavoro, di operai e tecnici per funzionare. Sicuramente molte persone potrebbero nel tempo trovare un’occupazione grazie a questo strumento. Poi andrebbe a trovare una soluzione alla questione iniziale, garantire decoro urbano, pulizia e servizi che negli ultimi anni sono sempre più difficili da essere erogati. Partendo dal taglio dell’erba, la potatura degli alberi, la cura delle aiuole, la pulizia dei parchi e i piccoli interventi di manutenzione, come la riverniciatura di una panchina o di un cancello, con la Multiservizi saremo in grado di seguire ogni aspetto”.

“Una volta strutturata, potrà essere adoperata anche per la gestione del servizio mensa o del servizio scolastico, la gestione cimiteriale, ma anche ad attività più ludiche, come la manutenzione dei parchi giochi, gestire l’apertura del teatro durante la stagione teatrale o garantire l’apertura del cinema – termina il comunicato –. La lista Michele Bartalini Sindaco crede fortemente in questo progetto, in questa nuova idea di gestione dei servizi per far si che essi siano puntuali, precisi e soprattutto efficienti affinché il nostro Comune continui a spendere come fa nel presente e continuerà a fare nel futuro”.